Вторая смена в школах Улан-Удэ не отменяется

27 ноября школах в Улан-Удэ занятия во вторую смену пройдут в очном режиме, сообщили в Комитете по образованию мэрии. Однако там отметили, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий родители вправе самостоятельно принимать решение, отправлять ребенка в школу или нет. Пропуски не будут считаться прогулами.Напомним, из-за ожидания грядущего снегопада сегодня в городских школах занятия первой смены перевели на дистант. Но пока никаких осадков в городе нет.