Общество 29.11.2024 в 11:23

Улан-удэнцев просят не тянуть с уплатой налогов

Издержки при их принудительном взыскании могут превышать сумму самих налогов
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Текст: Иван Иванов
Улан-удэнцев просят не тянуть с уплатой налогов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В мэрии Улан-Удэ просят горожан своевременно оплатить имущественные налоги за 2023 год, последний день для своевременной уплаты которых - 2 декабря.

«Уважаемые горожане! С 8 сентября 2024 года размер государственной пошлины при подаче заявления о вынесении судебного приказа в мировые суды увеличился в 10 раз – с 200 до 2000 рублей.

Обращаем ваше внимание, что для некоторых должников по имущественным налогам эта сумма может оказаться сопоставимой или даже превышать размер самого долга. Кроме того, при направлении исполнительных документов в службу судебных приставов - оплата исполнительского сбора составляет 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.

Просим вас учитывать эти изменения при планировании бюджета и своевременно погашать задолженности!», - обратились к горожанам в мэрии.
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