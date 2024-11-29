Улан-удэнцев просят не тянуть с уплатой налогов

В мэрии Улан-Удэ просят горожан своевременно оплатить имущественные налоги за 2023 год, последний день для своевременной уплаты которых - 2 декабря.«Уважаемые горожане! С 8 сентября 2024 года размер государственной пошлины при подаче заявления о вынесении судебного приказа в мировые суды увеличился в 10 раз – с 200 до 2000 рублей.Обращаем ваше внимание, что для некоторых должников по имущественным налогам эта сумма может оказаться сопоставимой или даже превышать размер самого долга. Кроме того, при направлении исполнительных документов в службу судебных приставов - оплата исполнительского сбора составляет 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.Просим вас учитывать эти изменения при планировании бюджета и своевременно погашать задолженности!», - обратились к горожанам в мэрии.