В Бурятии наградили волонтеров за поддержку бойцов СВО. Глава республики Алексей Цыденов вручил памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы» тем, кто помогает участникам СВО и их семьям.

Среди награжденных Дарья Леонова, координатор проекта «Золотые руки Ангела» в Бурятии.

- Наше волонтерское движение занимается пошивом необходимой амуниции для воинов-земляков с июня 2022 года. В коллективе порядка 20 человек: мужчины и женщины в основном пенсионного возраста. Каждый день на посту шьют и кроят. Уже отправлены тысячи, десятки тысяч разных изделий. Эта награда дает дополнительный стимул, чтобы делать еще больше, - отмечает Дарья.

Игорь Харитонов, инженер-технолог БПЛА, также был среди награжденных. Он изготавливает детали на 3D-принтере по запросам военнослужащих. Игорь рассказал, что приобрел 3D-принтер и получил заказ на два изделия. После этого информация о его работе распространилась, и бойцы начали обращаться к нему напрямую.

- Изделий огромное количество. Наверное, самое ключевое - система сбросов, которую нигде не купишь. Было отправлено около 1500 тыс изделий на разные модификации дронов, - сказал он.

Награда учреждена весной 2024 года по поручению Президента России.

Поздравляем с заслуженными наградами волонтеров и благодарим за бескорыстность помощи, солидарность, взаимовыручку и доброе сердце!

Фото: скриншот видео, правительство РБ