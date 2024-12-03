Общество 03.12.2024 в 09:40
В Бурятии многодетным семьям разрешили бесплатно посещать музеи сколько захочется
Ранее они могли сделать это только раз в месяц
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расширены меры поддержки многодетных семей. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, теперь многодетные семьи республики могут посещать государственные музеи всей семьей в любое время и неограниченное количество раз. Ранее право бесплатного посещения предоставлялось только один раз в месяц.
«При посещении Этнографического музея народов Забайкалья, Национального музея Бурятии и Кяхтинского краеведческого музея им. академика Обручева достаточно представить удостоверение многодетной семьи в бумажном или электронном виде, а также документ, удостоверяющий личность. Также с 1 октября 2024 года для использования льгот появилась возможность предъявить цифровое удостоверение в формате QR-кода», - рассказал Алексей Цыденов.
По словам главы, на сегодня уже 10 членов многодетных семей воспользовались этой возможностью и посетили Этнографический музей в Улан-Удэ.
«При посещении Этнографического музея народов Забайкалья, Национального музея Бурятии и Кяхтинского краеведческого музея им. академика Обручева достаточно представить удостоверение многодетной семьи в бумажном или электронном виде, а также документ, удостоверяющий личность. Также с 1 октября 2024 года для использования льгот появилась возможность предъявить цифровое удостоверение в формате QR-кода», - рассказал Алексей Цыденов.
По словам главы, на сегодня уже 10 членов многодетных семей воспользовались этой возможностью и посетили Этнографический музей в Улан-Удэ.
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