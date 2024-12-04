Общество 04.12.2024 в 16:08
В Улан-Удэ нерадивых бизнесменов накажут рублем
Власти обещают штрафовать предпринимателей за скользкие территории
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля обследуют скользкие дворы и прилегающие территории. На данный момент уже проверено 236 прилегающих территорий объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет скользкости. Выдано 31 предписание, вручено 58 требований, проведено 35 профилактических бесед. Работу по выявлению таких нарушений продолжается.
– Призываем всех руководителей организаций обеспечить чистоту и безопасность на своих территориях, – обратилась начальник управления Алена Азаревич к руководителям предприятий и организаций города.
Для проведения проверки жители могут обратиться в Управление, направив обращение на электронную почту: oak@ulan-ude-eg.ru.
За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий нарушителям грозит административный штраф: на граждан от 4 до 5 тыс рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс рублей.
– Призываем всех руководителей организаций обеспечить чистоту и безопасность на своих территориях, – обратилась начальник управления Алена Азаревич к руководителям предприятий и организаций города.
Для проведения проверки жители могут обратиться в Управление, направив обращение на электронную почту: oak@ulan-ude-eg.ru.
За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий нарушителям грозит административный штраф: на граждан от 4 до 5 тыс рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс рублей.
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