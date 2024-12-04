Общество 04.12.2024 в 17:25

Мэрия: районы Улан-Удэ контролируют ситуацию по подсыпке и уборке снега

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Текст: Андрей Константинов
Мэрия: районы Улан-Удэ контролируют ситуацию по подсыпке и уборке снега
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ районные администрации поставили на контроль очистку от снега, льда и подсыпку придомовых территорий и тротуаров.

– Созданы три мобильные бригады, которые выезжают и обследуют территории, в том числе и по жалобам горожан. Проведена работа с социально значимыми учреждениями по
обеспечению очистки снега и подсыпки территорий. Работают волонтёры. Студенты БГСХА и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта помогли пожилым в частном секторе. Сотрудниками администрации проведена акция «Начни с себя». Мы своими силами убрали свою прилегающую территорию. Нашему примеру последовали авиационный завод, приборостроительный завод. Они вышли на субботник. Плановые работы по району продолжаются, – рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

В Советском районе проведены работы по подсыпке и уборке снега на 360 дворовых территориях.

– Не остались в стороне хозяйствующие субъекты. Хочется обратить внимание на работу ТЦ «Форум», «Еврозона», «Гэлэкси», «Европа», «Удинский Пассаж» и т.д. Многие организации обращались за предоставлением инертного материала, в чем не было отказано. За прошедшую ночь сотрудники КБУ убрали снежные накаты по магистральным улицам. Осуществлена подсыпка тротуаров по 16 улицам. Точки по доставке инертного материала определены, – отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

В Октябрьском районе также в ночь были подсыпаны основные тротуары. Управляющими организациями получено порядка 420 тонн песка.

– В рамках штаба с управляющими организациями отработано и рекомендовано производить работу по подсыпке не только придомовых территориях, но и прилегающих. С КБУ отработаны заявки населения по подвозу инертных материалов и песка в отдалённые микрорайоны, где жители согласны и готовы сами подсыпать подъёмы и скользкие места, перекрёстки. На сегодняшний день выдано порядка 120 предписаний хозяйств субъектам по уборке снега и устранению наледи, – рассказал первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Петр Касьянов.

Работы продолжаются.
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