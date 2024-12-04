В Иволгинском районе может появиться парк «Амаралта»

Екатеринбургское архитектурное бюро разработало дизайн-проект парка, который может появиться на территории Иволгинского района. Если концепция зоны отдыха одержит победу во всероссийском конкурсе лучших проектов, то парк возведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».





– «Мы проектируем по всей стране, в том числе на территории села Поселье. Посетили мы его этим летом, провели целый ряд мероприятий, фокус-группу, встретились с местными жителями, пообщались. Поэтому можно смело сказать, что все наши архитектурно-проектные решения основаны на пожеланиях и потребностях сельчан. Мы постарались учесть мнение каждого», – говорит социолог Алексей Колмаков.

В Поселье проживает порядка 17 000 граждан. Одних только детей в местной школе обучается более 2 000. При этом на территории села нет ни единой зеленой аллеи, парка или какой-либо другой зоны отдыха.

– «Я была на обсуждении концепции будущего парка и могу сказать одно – проект замечательный. Наше село достаточно молодое. Здесь проживает очень много детей, молодых семей и т.д. При этом им негде даже пройтись после школы, работы. Из прогулочных зон у нас максимум есть тротуары вдоль частного сектора. Если у нас появится парк, то он решит огромный спектр задач. Там можно будет и погулять, и посидеть, и покататься на велосипедах, и посмотреть концерт, даже кафе посетить. Мы надеемся, что проект все-таки будет реализован», – поделилась жительница с. Поселье Елена Ступакова.





«Амаралта» планируют возвести неподалеку от МОУ «СОШ Поселья» – по сути в самом центре села. Помимо школы на близлежащих участках также располагаются: детский сад, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, врачебная амбулатория и детская игровая площадка. Поэтому создание парковой зоны в этой местности весьма актуально – территория посещаемая.



– «По левой стороне будущего парка будет располагаться площадь со сценой для проведения праздничных мероприятий и небольшая входная группа. В центральной части расположится очень символичный арт-объект «Лампочка». Далее пойдут тихие зоны: беседки, пешеходные дорожки, места отдыха, скамейки, ряд кафе», – перечислил руководитель архитектурного бюро Кирилл Исаев.





По правой же стороне развернется спортивный кластер. Архитекторы предусмотрели полноценную скейт-площадку, несколько столов для игры в пинг-понг и т.д.







– «За счет частных инвестиций появится несколько торговых павильонов: продаже кофе, прокат велосипедов, коньков и другого спортивного инвентаря», – отметил один из авторов проекта.



На данный момент коллектив архитектурного бюро ведет переговоры с местными предпринимателями, планирующими разместить свои торговые точки на территории будущего парка, что бы те не разрушили единый стиль зоны отдыха и применили некоторые дизайнерские решения в оформлении своих павильонов.

– «Основной упор у нас идет не только на бурятскую архитектуру, но и культуру. Все это должно отражаться во внешнем облике арт-объектах, а также тех или иных конструкций», – говорит Алексей Колмаков.





Подобного на территории парка «Амаралта» будет достаточно. Например, появятся скамья «Байкальский осетр», арт-объект «Пять драгоценностей», беседки «Буузы», прогулочный маршрут «Чайный путь» и многое другое.



– «В добавок у нас будет реализовано большое количество смысловых решений. Например, сцена, напоминающая по форме образ лебедя. Вдохновило нас на это изображение прародительницы бурят – Небесной Девы», – разъясняют авторы проекта.





«Архитектурные решения интересные. Парк действительно может получиться очень красивым. Дизайнеры неоднократно встречались с местными жителями, они в свою очередь принимали активное участие, делились мнениями, пожеланиями. Откликов было много и все положительные. Люди ждут эту зону отдыха. Мы очень надеемся, что она по итогу появится», – говорит директор Муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры и туризма» администрации МО «Иволгинский район» Наталья Шин. – «В 2025 году будет назначена межведомственная комиссия которой команда архитектурного бюро презентует дизайн-проект. Если им удастся его защитить, то концепцию выдвинут на конкурс федерального уровня. Пока еще рано говорить о победе. Но если получится ее одержать, то строительство парка начнется в 2026 году».







В Бурятии населенных пунктов, численностью более 5 000 жителей, порядка 19. Все они потенциальные участники конкурса по благоустройству.



– «Они имеют возможность получить гранты конкурса. Мы видим, что результаты есть. В 2023 г. у нас выиграло 6 населенных пунктов, и сейчас эти проекты реализовываются. В этом году три села тоже победили в конкурсе проектов. Благодаря конкурсу села имеют возможность получить от 50 до 150 000 рублей. Это очень большое подспорье в рамках формирования комфортной горсреды. Если представить и провести параллель, то на всю республику на благоустройство выделяются до 250 млн руб, а участвуя в конкурсе грантов, одно село может сразу получить до 150 млн рублей и реализовать масштабный, интересный проект, который украсит населенный пункт», – отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Благодаря участию в конкурсе по созданию комфортной среды гранты выиграли уже несколько сел Бурятии. Среди них Сотниково, Кырен, Кабанск, Каменск, Онохой.

Фото: Презентация авторского коллектива