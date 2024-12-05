В Бурятии за семь лет построили 205 социальных объектов

С 2018 по 2024 год в Бурятии построили 205 новых социальных объектов. Среди них такие значимые и крупные, как Национальная библиотека, онкологический диспансер, Центр ядерной медицины, Национальная библиотека, единственный в России Центр по стрельбе из лука, региональный центр единоборств «Патриот», пансионат «Нарата». Также построены десятки школ и детских садов, объекты культуры и здравоохранения, спортивные площадки, залы и многие другие.– Сейчас у нас в работе 126 объектов, 19 из них мы сдаем в этом году. Часть уже сдана, по некоторым идут пусконаладочные работы, приемка с последующей сдачей в эксплуатацию, – заявил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин на пресс-клубе по вопросам строительства социальных объектов.В 2024 году будут введены в эксплуатацию три школы. Уже построена школа на 354 места в 103-м микрорайоне Улан-Удэ. Завершается строительство школ на 176 мест в Хоринске и Кижинге. Скоро будут закончены работы в детских садах в Цагатуе, Петропавловке, Иволгинске, Северобайкальске и Наушках. В Баянголе, Дутулуре и Николаевском здания дошкольного образовательного учреждения уже сданы в эксплуатацию.До конца года завершится возведение центра культурного развития в городе Бабушкин. Там было отставание от графика из-за высокого уровня грунтовых вод и демонтажа обнаруженного на участке фундамента старого здания, что потребовало корректировки проектной документации.– До конца этого года центр будет сдан в эксплуатацию. Динамика хорошая, готовность более 90%, - отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Дмитрий Кобунов.Также в этом году будут завершены плавательный бассейн в Гусиноозерске и поликлиника в 103-м микрорайоне Улан-Удэ. Еравнинская поликлиника уже сдана в эксплуатацию, как и спортивный зал школы в Петропавловке. Готовятся к вводу в эксплуатацию первый, второй и четвертый блоки Регионального центра по хоккею. Завершается реконструкция стадиона «Забайкалец».- Третий блок заливали в ночное время и нарушили технологию. Мероприятия, которые могли бы усилить бетон, были признаны нецелесообразными. Соответственно, было принято решение по демонтажу третьего блока. После ввода первого, второго и четвёртого блоков концессионер обязуется за свой счет построить третий блок. Уже в следующем году, - объяснил Дмитрий Кобунов задержку в строительстве хоккейного центра.В следующем году продолжится строительство школы в Баянголе, Сосново-Озерском и в центре Улан-Удэ, начнется возведение нового здания школы в Оймуре. В 2025 году будет завершена реконструкция здания Центра креативных индустрий и многофункционального центра дополнительного развития, библиотеки и оказания муниципальных услуг в Усть-Баргузине. Завершится строительство и театра Ульгэр.- Все основные конструктивные элементы сделаны, выполнены. Объект начинал строиться еще в 2022 году, но в смете оказалось много пунктов, которые стали санкционными. С учетом того, что были внесены изменения в само оборудование, мы должны до конца года по максимальному завершить отделочные работы и уже смонтировать оборудование, которое отвечает за свет, звук, механику и так далее. Я надеюсь, что весной театр все-таки мы уже зарегистрируем, передадим министерству культуры и театр заработает, - рассказал начальник Управления капстроительства Анатолий Урбанов.В 2026 году Бурятию ждет завершение знаковых проектов, которые станут визитной карточкой республики - Национального музея и театра «Байкал». Также завершится строительство поликлиники в селе Курумкан, которая включает взрослую поликлинику и детскую, а также серологическую, паразитологическую лаборатории и административное здание.