«В Улан-Удэ я ощутил свободу»

Корейский язык завоевывает все большую популярность в мире. Растет интерес к нему и в России. 32-летний преподаватель корейского языка Ли Донхён работает в Бурятском государственном университете с 2022 года. Жить и преподавать корейский язык в Улан-Удэ он надеется еще не один год. О том, почему ему приглянулся именно Улан-Удэ, Ли Донхён рассказал корреспонденту «Номер один».С преподавателем корейского языка мы встретились в одной из аудиторий Восточного института БГУ. Ли Донхён выглядит спокойным и уверенным. Хорошо владеет русским языком, поэтому помощь переводчика при разговоре практически не понадобилась.Ли Донхён родился в Сеуле. После окончания школы поступил в Пусанский университет иностранных языков, где начал изучать менеджмент.- Однако вскоре после начала учебы мой папа спросил, почему я поступил на факультет менеджмента в университете иностранных языков? Мы обсудили это, и я решил учить самый сложный язык в мире – русский. Поменял факультет и погрузился в изучение русского языка, истории России, экономики, литературы, - вспоминает студенческие времена наш собеседник.Будучи студентом третьего курса, в 2017/2018 учебном году Донхён приехал по студенческому обмену в Улан-Удэ. Здесь он изучал русский язык, участвовал в различных мероприятиях, которые проводят институт им. короля Сечжона и Восточный факультет.После окончания бакалавриата в Пусанском университете Ли Донхён переехал во Владивосток, где окончил магистратуру в Дальневосточном федеральном университете по специальности «Востоковедение и африканистика».- Чтобы иметь право преподавать корейский язык иностранцам, мне необходимо получить сертификат преподавателя корейского языка, это нужно было сделать в Корее. Этот сертификат я получил во время учебы в магистратуре ДВФУ – учился одновременно, - рассказывает преподаватель.После окончания магистратуры и получения сертификата в феврале 2022 года молодой преподаватель приехал в Улан-Удэ.- Пока учился в Пусанском университете, я часто бывал в России: ездил в Москву, Грозный, другие города… Также был в Армении и Казахстане. Но мне понравилось в России, в Улан-Удэ. Мне кажется, у вас очень спокойный город. Люди добрые, здесь удобно и комфортно жить, поэтому решил остаться и работать здесь. Мне нравится преподавать корейский язык, общаться со студентами, проводить мероприятия. Я считаю, что сделал правильный выбор. Многие хотят изучать корейский язык, и я рад, что могу помочь людям в освоении иностранного языка. Работа в России – это хороший опыт, - объясняет Ли Донхён выбор города для работы.После окончания учебного года кореец уезжает на каникулы домой. Передвигаться между странами преподаватель предпочитает на самолетах и поездах.- Из Улан-Удэ до Улан-Батора езжу на поезде. Раньше ездил на автобусе, но мне там тяжело – я большой, и места в автобусе мне мало, устаю долго сидеть в неудобном положении. Из Улан-Батора до Инчхона добираюсь на самолете, - улыбаясь, говорит преподаватель.Помимо того, что Ли Донхён уже перечислил нам сильные стороны столицы Бурятии, он отмечает еще несколько притягательных для него особенностей в нашем городе. Первое из них – свобода. Под свободой молодой преподаватель подразумевает как просторные улицы, отсутствие небоскребов и прочих атрибутов мегаполисов, так и дух горожан, большинство из которых, по мнению Ли Донхёна, не гонятся за карьерным ростом и огромными деньгами.- В Корее все стараются найти высокооплачиваемую работу, люди слишком сосредоточены на карьере. Мои соотечественники постоянно живут в стрессе и напряжении. У вас же жизнь более спокойная, люди находят время не только на работу, но и на увлечения, отдых, - рассказывает о различиях в менталитете наш собеседник.Отличия в образе жизни есть и у школьников, и у студентов. Так, корейские школьники, по словам Ли Донхёна, посвящают учебе все свое время. После уроков дети остаются в школе, где продолжают усердно заниматься до позднего вечера.- В России же у студентов и школьников больше времени. Дети могут погулять, а потом уже спокойно сесть за уроки. В Корее такое не встретишь. Если говорить о студентах, то в Корее они пассивны, а россияне активны. Например, в Корее учитель объясняет новую тему, а студент только слушает, не задавая вопросы. Здесь студенты всегда спрашивают, говорят, что хотели бы изучать, делать. Такой подход помогает в работе, потому что я знаю, какую тему подготовить, о чем рассказать, - делится своими наблюдениями преподаватель.Что касается различий в системе высшего образования, то в Корее нет аспирантуры. Студенты учатся в магистратуре, а затем сразу защищают докторскую диссертацию. Ли Донхён также мечтает о получении степени доктора.Ли Донхён живет в Бурятии весь учебный год, а на лето уезжает на родину. На Байкале он был, по его словам, раз шесть и видел его в разные времена года - и летом, и зимой. Озеро очень ему нравится, как и в целом вся наша природа.- На Байкале я бывал много раз, в этом году только три раза. Студентом ездил туда, потом уже когда устроился на работу в БГУ. Байкал - уникальный, большой, одним словом, это великое озеро, - восторгается кореец.Помимо Байкала, преподаватель посещал Иволгинский дацан, ездил на плато Чингисхана, а также бывал в дацане «Ринпоче Багша».- Хотел бы еще много раз побывать на Байкале и не только, отдохнуть в любых местах, где можно чувствовать природу. Мне нравится кемпинг, люблю отдых в лесу, хочу летом попробовать пожить так, попробовать российскую природу на вкус, - мечтает наш собеседник.К суровому климату Бурятии он тоже привык. Сложно смириться лишь с сухим воздухом.- В -40, конечно, не очень комфортно. Но в целом все нормально. У нас в Корее дуют очень сильные ветра, и в -12 уже холодно. А у вас если -40, но ветра нет, то можно пережить. Кроме того, я служил в армии, а после этого ничего не страшно, - смеется наш собеседник.К русской и бурятской кухне Донхён тоже привык, хотя в основном старается готовить блюда из корейской кухни.- Кушаю позы, готовлю борщ, нравятся хушуур, самса, салат оливье. Омуль очень вкусный, пробовал его несколько раз, - делится своими гастрономическими предпочтениями наш собеседник.Преподаватель говорит, что ему нравится работать со студентами. По мнению нашего собеседника, корейский учить легко, даже проживая в России: есть огромное количество сериалов, музыки, блогов на корейском. Это очень упрощает изучение, помогая погрузиться в языковую среду не выходя из дома.В работе Ли Донхён использует различные методы преподавания.- Со студентами обязательно изучаем теорию по учебникам. Также иногда смотрим мультфильмы, слушаем традиционную корейскую музыку, занимаемся по образовательным комиксам. В институте им. короля Сечжона делаем упор на практику, много говорим. Если не умеешь говорить с носителем языка, то это бесполезные знания, - отмечает преподаватель.В институте им. короля Сечжона изучать корейский могут все желающие.- Там ученики разновозрастные, есть взрослые, зрелые студенты, они, к слову, самые активные, хорошо занимаются, - говорит кореец.По мнению Ли Донхёна, выучить иностранный язык можно практически в любом возрасте. Разумеется, запоминание новых слов дается легче в молодом возрасте, но если есть желание добиться результата, возраст вовсе не помеха.- Много слушать, много говорить, прилежно изучать. Если упорно заниматься, тогда в любом возрасте можно выучить иностранный язык, - уверен наш собеседник.В качестве дополнительного метода изучения корейского можно смотреть фильмы и дорамы — Южная Корея славится своим кинематографом. Новичкам подойдут сюжеты про любовь и романтику, где, как правило, простая лексика. Для более продвинутых подойдут триллеры и дорамы с профессиональным сленгом, например про адвокатов и судебную систему.Часто говорят, что трудно учить грамматику, потому что в корейском языке все наоборот. Это действительно так: глагол стоит в конце, слова не изменяются по родам, причина идет перед следствием, а предлоги, как правило, употребляются после слов, к которым относятся.Со всеми языковыми перипетиями студентам помогает разобраться Ли Донхён. Секрет успешного изучения языка кроется во внутренней мотивации, и она может быть абсолютно разной. Это, к примеру, в том числе и наслаждение процессом изучения.- Из Улан-Удэ уезжать не планирую, хотел бы остаться здесь как можно дольше. Я буду очень рад, если мои студенты с помощью языка и знания культуры смогут чего-то достигнуть в жизни и добиться успехов, - говорит преподаватель.Фото: «Номер один»