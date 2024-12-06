В Улан-Удэ семьям погибших Героев России передали награды

Награда Владимира Белокопытова была передана на хранение его матери и сыну. Также на церемонии присутствовали и три дочери бойца.





- Обстреливали пулеметы, минометы, кассетными боеприпасами. Ничего - прошли, зашли и закрепились. Потом в закреплении поддерживались, чтобы зашли наши другие группы для зачистки города. Конечно, нас всех переполняла радость. Два года. Тоже не маленький срок. Мы рады были все, - рассказывал Владимир Белокопытов в интервью телеканалу «Россия 1».





Звезду Героя России также передали семье командира взвода 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии младшего лейтенанта Жаргала Дашиева. Президент России присвоил ему звание Героя России посмертно 1 декабря.





Золотую звезду Героя передали на хранение семье Жаргала: маме и супруге. В зале также присутствовали дети бойца: две дочери и сын.





Сегодня в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Роман Греков передали звезды Героя Российской Федерации семьям погибших участников СВО Владимира Белокопытова и Жаргала Дашиева.- Наша Родина регулярно сталкивается с вызовами. Столетиями на нашу землю приходит враг. Каждый раз Герои земли защищают нашу Родину. И каждый раз враг бежит. И сегодня, сейчас наша страна, наша Родина также бьётся за свою независимость, за своё будущее, будущее наших детей. Их отцы отдали самое дорогое, что есть, отдали жизнь, совершив героические поступки. Наша Бурятия гордится, что на нашей земле есть такие мужчины. У нас уже 19 героев России. У нас настоящие мужики. И все мы, кто сегодня здесь, помним, чтим, приложим все усилия, все мы, я лично, чтобы близкие ни в чем не нуждались, - сказал на церемонии Алексей Цыденов.Гвардии младший сержант Владимир Белокопытов служил командир боевой машины в 36-й отдельной мотострелковой бригаде. Во время штурма стратегически важного города Угледар подразделение под его командованием удерживало занятые позиции под непрекращающимся обстрелом противника до подкрепления. Под натиском врага ему удалось прорваться через огневой рубеж. Рискуя жизнью, он первым зашел в город, после чего на одном из зданий водрузил флаг России.Благодаря этому подвигу наши войска отбили город, за что Владимир был высоко отмечен командованием. Указом президента России от 23 ноября 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младшему сержанту Владимиру Белокопытову присвоили звание Героя Российской Федерации. К сожалению, сам боец не дожил до этого дня – он скончался за две недели до выхода указа от острой коронарной недостаточности. 27 ноября его похоронили в родном селе Читкан.Жаргал Дашиев участвовал в спецоперации с первого дня. В конце марта 2022 года получил тяжелое ранение, был награжден Орденом Мужества. После восстановления снова вернулся на СВО.24 февраля 2024 года в ходе наступления Жаргал Дашиев со взводом продвинулся вглубь обороны противника, зачищая дом за домом от превосходящих сил националистов. К назначенному времени бойцы вышли на рубеж, захватив четырех пленных. При попытке продвинуться дальше взвод попал под артобстрел, в ходе которого сам Жаргал и часть десантников получили ранения. Оказав себе медицинскую помощь и организовал оборону на занятом рубеже, в течение дальнейших пяти часов младший лейтенант отбил 5 контратак противника, уничтожив при этом более 20 националистов.Противник, понимая, что теряет позиции, нарастил количество ударов артиллерии и дронов. Жаргал Дашиев передал командование одному из своих бойцов, дал команду на перегруппировку, а сам остался на позиции, прикрывая огнем из стрелкового оружия действия своего взвода. Ни на шаг не отступив с занимаемой позиции, он продолжал прикрывать свой личный состав, уничтожив свыше 10 националистов.9 марта 2024 года Жаргал Дашиев получил смертельное ранение и погиб.- Наша семья благодарна за то, что наш Жаргал удостоен звания Героя России. Эта высокая награда показывает нам то, каким был мужественным, отважным, сильным духом человека. Он десантник, который самоотверженно защищал свою Родину. Мы всегда его будем помнить. Бесконечно любим. И гордимся им. Я стараюсь воспитать его единственного сына, таким же как он, - сказала супруга Героя.Глава Бурятии призвал земляков почтить память Героев сегодня и помнить всегда, «чтобы мы к этому не привыкали, чтобы это не становилось как бы между делом. Эта память навсегда». Также обратился к присутствующим главам районов и муниципалитетов с тем, чтобы они всегда были рядом с близкими, оказывали необходимую помощь.Фото: пресс-служба правительства Бурятии