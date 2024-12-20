Заявление в загс для регистрации брака через Госуслуги
Вопрос: «Как подать заявление онлайн для регистрации брака?»
Иван Ф.
Для регистрации брака можно подать заявление в загс через Госуслуги. Главное условие - наличие у жениха и невесты должны подтвержденных учетных записей.
Заполнение заявления займет 3 минуты. Можно выбрать любой регион, загс и удобное время. Не нужно ожидать приема в очереди, чтобы подать заявление лично. В загс можно прийти только на регистрацию — с паспортами и другими документами при необходимости.
Первый заявитель:
- зайдите на страницу услуги;
- заполните данные о себе и втором заявителе;
- выберите место, дату, время регистрации;
- решите, кто из заявителей оплатит госпошлину. Оплатить нужно в течение 24 часов, иначе придется заново выбирать место, дату, время регистрации и согласовывать заявление.
- заново подайте заявление и оплатите госпошлину — если пропустили назначенное время, хотите изменить время или выбрать другой загс. Первое заявление не аннулируется и госпошлина не возвращается.
Второй заявитель:
- проверьте данные в личном кабинете;
- заполните свою часть заявления;
- оплатите госпошлину, если это не сделал первый заявитель;
- отправьте заявление.