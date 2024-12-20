Общество 20.12.2024 в 09:00

Заявление в загс для регистрации брака через Госуслуги

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Заявление в загс для регистрации брака через Госуслуги
Номер один

Вопрос: «Как подать заявление онлайн для регистрации брака?» 

Иван Ф.

Для регистрации брака можно подать заявление в загс через Госуслуги. Главное условие - наличие у жениха и невесты должны подтвержденных учетных записей.

Заполнение заявления займет 3 минуты. Можно выбрать любой регион, загс и удобное время. Не нужно ожидать приема в очереди, чтобы подать заявление лично. В загс можно прийти только на регистрацию — с паспортами и другими документами при необходимости.

Первый заявитель:

- зайдите на страницу услуги;

- заполните данные о себе и втором заявителе;

- выберите место, дату, время регистрации;

- решите, кто из заявителей оплатит госпошлину. Оплатить нужно в течение 24 часов, иначе придется заново выбирать место, дату, время регистрации и согласовывать заявление.

- заново подайте заявление и оплатите госпошлину — если пропустили назначенное время, хотите изменить время или выбрать другой загс. Первое заявление не аннулируется и госпошлина не возвращается.

Второй заявитель:

- проверьте данные в личном кабинете;

- заполните свою часть заявления;

- оплатите госпошлину, если это не сделал первый заявитель;

- отправьте заявление.

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