Вопрос о модернизации электросетей в Бурятии решают через президента страны

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел в социальных сетях прямой эфир, во время которого он отвечал на вопросы жителей региона. Один из вопросов касался частых перебоев с электроэнергией. Глава республики согласился, что отключений много. Но пояснил, что работа по сетям уже идет.- Мы сегодня зашли в программу по переходу на электроотопление в Улан-Удэ. Но эта программа включает в себя еще и модернизацию сетей. Это строительство новых подстанций и значительное обновление сетевого хозяйства, - сообщил Алексей Цыденов. - В деньги, которые нам поставили на перевод на электроотопление, закладывается и субсидирование для граждан теплового оборудования, которое будет устанавливаться в домах – электросчетчика, нагревателей и всего остального. У нас первым этапом 12 тысяч домов будет переводиться на электроотопление. Первые 160 домов переводят уже в следующем году.Другими словами, по Улан-Удэ и частично по Иволгинскому району вопрос с электросетями в ближайшие годы решится. Но по остальным районам Бурятии ситуация непростая. Главная проблема на сегодня – недофинансирование филиала «Россети Сибирь» - компании «Бурятэнерго».- Индексация тарифов у нас за последние 8 лет 27%, а инфляция 70%. То есть мы каждый год недоиндексировали тариф, мы его сдерживали по понятным причинам. Но сегодня кредиторская задолженность «Бурятэнерго» порядка 8 млрд рублей. Это накопившаяся проблема, мы ее так просто не решим. Мы понимаем, что переложить это все в тариф невозможно – это приведет к росту тарифа более чем в 2 раза. В связи с этим обращался к Владимиру Владимировичу Путину. Более того, сам руководитель Россетей тоже обращался к президенту с этим вопросом, - рассказал Алексей Цыденов.Президент страны поддержал эти обращения, и дал поручение правительству России разработать программу поддержки для Бурятии и Забайкальского края, столкнувшегося со схожими проблемами.- Сейчас Минэнерго смотрит – пока решения нет. Но поручение есть, его с контроля никто не снимал, и мы работаем, чтобы была федеральная поддержка – либо субсидиями, либо перераспределением внутри Россетей, там разные есть механизмы. Должно быть и тарифное решение, и федеральная поддержка. Потому что накопленные за не одно десятилетие проблемы в сетях сказываются на всей республике, на всех районах. У нас нет района, где бы не было проблем с сетями, - сказал глава Бурятии.