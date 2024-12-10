После Нового года увеличится число рейсов в северные районы Бурятии

Вопрос о нехватке рейсов в Нижнеангарск прозвучал во время прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова в социальных сетях. По словам главы республики, уже с 15 декабря начинают действовать новые правила:- Мы субсидируем авиационные перевозки только для тех, кто прописан в Северобайкальске, Северобайкальском районе и в Муйском районе. Деньги мы не уменьшаем, а субсидия будет распространяться только на местных жителей.По словам Алексея Цыденова, за счет этого уже с 1 января будущего года количество рейсов и на Нижнеангарск, и на Таксимо будет увеличено.- На самом деле, продажи с увеличенным количеством рейсов на следующий год должны начаться уже с 15 декабря, - отметил глава Бурятии.