Общество 10.12.2024 в 17:02
После Нового года увеличится число рейсов в северные районы Бурятии
Самолеты в Нижнеангарск и Таксимо будут чаще летать из-за изменения правил субсидирования билетов
Текст: Станислав Сергеев
Вопрос о нехватке рейсов в Нижнеангарск прозвучал во время прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова в социальных сетях. По словам главы республики, уже с 15 декабря начинают действовать новые правила:
- Мы субсидируем авиационные перевозки только для тех, кто прописан в Северобайкальске, Северобайкальском районе и в Муйском районе. Деньги мы не уменьшаем, а субсидия будет распространяться только на местных жителей.
По словам Алексея Цыденова, за счет этого уже с 1 января будущего года количество рейсов и на Нижнеангарск, и на Таксимо будет увеличено.
- На самом деле, продажи с увеличенным количеством рейсов на следующий год должны начаться уже с 15 декабря, - отметил глава Бурятии.
- Мы субсидируем авиационные перевозки только для тех, кто прописан в Северобайкальске, Северобайкальском районе и в Муйском районе. Деньги мы не уменьшаем, а субсидия будет распространяться только на местных жителей.
По словам Алексея Цыденова, за счет этого уже с 1 января будущего года количество рейсов и на Нижнеангарск, и на Таксимо будет увеличено.
- На самом деле, продажи с увеличенным количеством рейсов на следующий год должны начаться уже с 15 декабря, - отметил глава Бурятии.
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