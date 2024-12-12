Общество 12.12.2024 в 13:06

В Москве на Поклонной горе построят буддийскую ступу

Строительство будет приурочено к 80-летию Победы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Москве на Поклонной горе построят буддийскую ступу

Буддийскую ступу планируется построить на Поклонной горе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, рассказал РИА «Новости» председатель совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, главный советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Александр Терентьев.

- Строительство буддийского центра на Поклонной горе - этот проект имеет очень долгую историю, в настоящее время он в силу определенных причин оказался заморожен. Ориентируемся на то, чтобы и этот проект в перспективе реализовать, попытаться к восьмидесятилетию Победы построить там хотя бы ступу. Чтобы буддисты Москвы тоже могли достойно быть представлены в этом святом для всей нашей России месте, - сказал Терентьев в пятницу на круглом столе московских буддистов.

Он отметил, что на Поклонной горе уже есть религиозные объекты других традиционных религий России, в частности Русской православной церкви, мусульман, иудеев.

- Поставлена задача построить ступу на Поклонной горе к 80-летию Победы. Она будет символом участия буддистского сообщества, его вклада в Победу. Представители разных школ буддизма и простые жители города смогут пройти на территорию, где расположится ступа, сделать обход ступы (кору – ритуал в буддизме – ред.), там будут барабаны, помолиться, - пояснил вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.

В первом форуме московских буддистов приняли участие также представители Санкт-Петербурга и традиционных буддийских регионов России, а также гости из стран, где главенствующей религией является буддизм.

Организаторами круглого стола выступили Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и другие буддийские организации Москвы.

Напомним, Фонд содействия буддийскому образованию исследованиям учрежден в 2023 году Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом стран Азии и Африки при МГУ, Институтом Китая и современной Азии РАН и Ассоциацией буддийских общин «Арья Сангха».

 

Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

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