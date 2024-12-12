В России расширили перечень граждан, которые могут получить статус ветерана боевых действий

В России расширили перечень граждан, который могут получить статус ветерана боевых действий. Также дополнительные категории граждан смогут получить статус инвалида боевых действий.

- Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым удостоверение ветерана боевых действий смогут оформить лица, которые не менее полугода работали в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей, а также по решению таких администраций обеспечивали выполнение задач СВО на территориях Украины, Запорожской и Херсонской областей, - сообщили в Госдуме РФ.

Кроме того, статус ветерана боевых действий смогут получить сотрудники МЧС, участвовавшие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Тот, кто в процессе выполнения таких работ получил ранение, контузию или увечье, приведшие к инвалидности, будет признан инвалидом боевых действий.

Фото: Номер один