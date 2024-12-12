Общество 12.12.2024 в 14:21
«Таких старых можно уже не лечить»
Новосибирец обвинил врачей в смерти своей 88-летней мамы
Текст: КП-Новосибирск
Беда в семье новосибирцев случилась в июне: тогда тяжело заболела 88-летняя Валентина Колесникова.
- 12 июня у мамы появились явные симптомы воспаления: хрипы и свист при дыхании, температура выше 39 градусов, которую не снижали жаропонижающие. 13 июня я вызвал врача, выписанный ей антибиотик не помог, - рассказал КП-Новосибирск Иван, сын умершей пенсионерки. - 17 июня её состояние ещё более ухудшилось, сатурация впервые снизилась до 85. Вечером я вызвал скорую помощь, врачи заподозрили у неё пневмонию и отвезли её в больницу. В приёмном отделении после обследования диагноз подтвердили и госпитализировали в пульмонологическое отделение.
Что происходило в больнице дальше, вызвало у Ивана вопросы:
- Когда лечащий врач впервые увидел мою маму, он произнёс такую фразу: «А таких старых можно уже и не лечить». Как это понимать?
Спустя два дня после госпитализации Валентине Колесниковой резко стало плохо:
- Мама начала задыхаться, её нужно было срочно переводить в отделение реанимации, но этого не было сделано. Никто ей не помог, - утверждает Иван. - 20 июня маме стало ещё хуже, она стала терять сознание. Однако она продолжала находиться в палате. И только 22 июня её перевели в отделение реанимации. Но было поздно, мама умерла.
После смерти матери Иван обращался в правоохранительные органы, пытался добиться возбуждения уголовного дела.
- В больнице мне выдали свидетельство о смерти мамы с неверной датой. Медицинские документы вообще отказались выдавать, сказали, что отдадут их вместе с телом похоронной службе, но этого они тоже не сделали, - объясняет Иван. – Но, несмотря на все это, дело возбуждать так и не стали.
Юристы советуют Ивану добиваться проведения проверки:
- Первым делом надо потребовать у больницы копии всей медицинской документации умершей женщины: ближайшему родственнику их обязаны предоставить. Жалобы надо писать в прокуратуру того района, где находится больница, в Минздрав Новосибирской области, в страховую компанию. Кроме того, нужно обратиться к руководителям районного и областного следственных комитетов, - объясняет адвокат Ольга Зиновьева. – Кроме того, можно параллельно подать гражданский иск в суд и потребовать от больницы компенсации морального вреда. В рамках судебного разбирательства будет проведена экспертиза, которая установит, есть ли вина врачей в смерти пациентки.
- 12 июня у мамы появились явные симптомы воспаления: хрипы и свист при дыхании, температура выше 39 градусов, которую не снижали жаропонижающие. 13 июня я вызвал врача, выписанный ей антибиотик не помог, - рассказал КП-Новосибирск Иван, сын умершей пенсионерки. - 17 июня её состояние ещё более ухудшилось, сатурация впервые снизилась до 85. Вечером я вызвал скорую помощь, врачи заподозрили у неё пневмонию и отвезли её в больницу. В приёмном отделении после обследования диагноз подтвердили и госпитализировали в пульмонологическое отделение.
Что происходило в больнице дальше, вызвало у Ивана вопросы:
- Когда лечащий врач впервые увидел мою маму, он произнёс такую фразу: «А таких старых можно уже и не лечить». Как это понимать?
Спустя два дня после госпитализации Валентине Колесниковой резко стало плохо:
- Мама начала задыхаться, её нужно было срочно переводить в отделение реанимации, но этого не было сделано. Никто ей не помог, - утверждает Иван. - 20 июня маме стало ещё хуже, она стала терять сознание. Однако она продолжала находиться в палате. И только 22 июня её перевели в отделение реанимации. Но было поздно, мама умерла.
После смерти матери Иван обращался в правоохранительные органы, пытался добиться возбуждения уголовного дела.
- В больнице мне выдали свидетельство о смерти мамы с неверной датой. Медицинские документы вообще отказались выдавать, сказали, что отдадут их вместе с телом похоронной службе, но этого они тоже не сделали, - объясняет Иван. – Но, несмотря на все это, дело возбуждать так и не стали.
Юристы советуют Ивану добиваться проведения проверки:
- Первым делом надо потребовать у больницы копии всей медицинской документации умершей женщины: ближайшему родственнику их обязаны предоставить. Жалобы надо писать в прокуратуру того района, где находится больница, в Минздрав Новосибирской области, в страховую компанию. Кроме того, нужно обратиться к руководителям районного и областного следственных комитетов, - объясняет адвокат Ольга Зиновьева. – Кроме того, можно параллельно подать гражданский иск в суд и потребовать от больницы компенсации морального вреда. В рамках судебного разбирательства будет проведена экспертиза, которая установит, есть ли вина врачей в смерти пациентки.
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