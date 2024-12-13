ПАО «ТГК-14» вернула улан-удэнцам более 4 миллионов рублей. Перерасчет сделали жителям домов по ул. Боевая и Цивилева.

- По обращениям жителей по ул. Боевая, Цивилева сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции провели внеплановые документарные проверки. Горожане жаловались на плату за услугу по отоплению. В размер оплаты была включена автомобильная парковка, хотя у нее есть собственники, которые обязаны платить за коммунальную услугу, - сообщили в жилищной инспекции.

После проверки ПАО «ТГК-14» было выдано предписание с требованием произвести перерасчет размера платы за услугу с учетом общей площади всех жилых и нежилых помещений. А парковку исключить из начислений.

Ресурсоснабжающая организация сделала перерасчет в размере на сумму более 4 млн. рублей.

Фото: Номер один