Общество 13.12.2024 в 15:56

В Бурятии рассказали о расписании Аэрофлота

Самолеты авиакомпании будут летать в Москву от 4 до 7 дней в неделю
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали о расписании Аэрофлота
Как уже сообщал «Номер один», авиакомпания Аэрофлот с 28 декабря запускает регулярные рейсы по маршруту Москва – Улан-Удэ. Сегодня в правительстве Бурятии рассказали, как часто будут выполняться полеты.

Так, на последние дни декабря этого года запланировано три рейса. С 3 января по 13 января самолеты будут летать ежедневно. С 14 января по 1 февраля - 4 раза в неделю. Со 2 февраля по 29 марта – снова ежедневно.

Напомним, полеты будут выполняться на Boeing 737-800 с наличием 20 мест бизнес-класса и 138 эконом-класса. В Москве самолет будет приземляться в аэропорту Шереметьево.
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