Общество 10.01.2025 в 12:24

В Улан-Удэ умер директор завода

Максим Базаров также был депутатом Хурала и руководил администрацией района
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ умер директор завода
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии
8 января после непродолжительной болезни в возрасте 67 лет ушёл из жизни генеральный директор АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» Максим Базаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

Максим Батаевич родился 1 марта 1957 года в селе Жемчуг Тункинского района. В 1983 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт, а затем продолжил обучение в Дальневосточном социально-политическом институте по специальности «Теория социально-политических отношений».

После службы в армии Максим Базаров начал трудовой путь рабочим в тресте «Бурводстрой» Тункинского ПМК, затем стал экономистом по труду и главным экономистом совхоза «Харбятский». Далее занимал руководящие должности в Тункинском районе, включая должность директора Тункинского Центра труда и занятости населения.

Следующие 18 лет Максим Базаров работал руководителем ряда коммерческих предприятий. С 2011 по 2018 год был заместителем председателя Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, а в 2018 году возглавил администрацию Советского района. С мая 2021 года был гендиректором АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод».

Максим Базаров был депутатом Народного Хурала второго созыва, заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства РБ и обладателем множества наград и медалей.

«Максим Батаевич был не только выдающимся руководителем, но и человеком с большим сердцем, который всегда был готов прийти на помощь. Его профессионализм, ответственность и человечность вдохновляли окружающих. Память о Максиме Батаевиче навсегда останется в наших сердцах», - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.

Все новости

В Улан-Удэ умер директор завода
10.01.2025 в 12:24
В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты
10.01.2025 в 11:59
У 25-летнего жителя Бурятии за нетрезвое вождение забрали автомобиль
10.01.2025 в 11:50
В Улан-Удэ монтер похитил 400 костылей
10.01.2025 в 11:28
Участник СВО из Бурятии сделал подарок детскому дому
10.01.2025 в 11:19
Жительница Улан-Удэ продиктовала ИНН и лишилась 300 тысяч рублей
10.01.2025 в 10:49
Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»
10.01.2025 в 10:47
Потерянный паспорт аукнулся жительнице Бурятии спустя 10 лет
10.01.2025 в 10:19
В Бурятии осудили серийного угонщика «Тойот»
10.01.2025 в 10:02
Школьников Бурятии обучат основам кибербезопасности
10.01.2025 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 января

Читайте также
В Бурятии ушла из жизни бывший министр соцзащиты
Вилия Агалова возглавляла министерство с 1981 по 1994 годы
10.01.2025 в 11:59
Участник СВО из Бурятии сделал подарок детскому дому
У детей появились компьютеры и принтеры, а также возможность получать денежные премии
10.01.2025 в 11:19
Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»
Всего в финал вышло по одной ёлке от 58 регионов России
10.01.2025 в 10:47
Потерянный паспорт аукнулся жительнице Бурятии спустя 10 лет
С пенсионерки начали взыскивать кредиты, которые она не брала
10.01.2025 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru