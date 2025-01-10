В Улан-Удэ умер директор завода

8 января после непродолжительной болезни в возрасте 67 лет ушёл из жизни генеральный директор АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» Максим Базаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.Максим Батаевич родился 1 марта 1957 года в селе Жемчуг Тункинского района. В 1983 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт, а затем продолжил обучение в Дальневосточном социально-политическом институте по специальности «Теория социально-политических отношений».После службы в армии Максим Базаров начал трудовой путь рабочим в тресте «Бурводстрой» Тункинского ПМК, затем стал экономистом по труду и главным экономистом совхоза «Харбятский». Далее занимал руководящие должности в Тункинском районе, включая должность директора Тункинского Центра труда и занятости населения.Следующие 18 лет Максим Базаров работал руководителем ряда коммерческих предприятий. С 2011 по 2018 год был заместителем председателя Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, а в 2018 году возглавил администрацию Советского района. С мая 2021 года был гендиректором АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод».Максим Базаров был депутатом Народного Хурала второго созыва, заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства РБ и обладателем множества наград и медалей.«Максим Батаевич был не только выдающимся руководителем, но и человеком с большим сердцем, который всегда был готов прийти на помощь. Его профессионализм, ответственность и человечность вдохновляли окружающих. Память о Максиме Батаевиче навсегда останется в наших сердцах», - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.