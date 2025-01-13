Общество 13.01.2025 в 17:49

Жители Бурятии примут участие в конкурсе от Русского географического конкурса

Открылся прием заявок на премию «Хрустальный компас»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие в конкурсе от Русского географического конкурса

Жители Бурятии примут участие в конкурсе от Русского географического конкурса. Открылся прием заявок на премию «Хрустальный компас».

- Национальная премия «Хрустальный компас» – премия в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества. Заявки на конкурс нужно успеть подать до 10 февраля 2025 года, - сообщают организаторы конкурса.

Награда вручается за уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны.

В 2025 году Премия будет вручена за проекты и достижения, реализованные в 2024 году.

Принять участие могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

Заявки можно в следующих номинациях:

-научное достижение;

- просвещение;

-лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия;

- лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;

- путешествие и экспедиция;

- лучший проект СМИ, медиапроект;

- издание;

- фоторабота;

- гражданская позиция;

- лучший региональный проект;

- признание общественности.

Подача заявок и подробная информация доступна на сайте www.rus-compass.ru.

 

Фото: Национальная премия «Хрустальный компас», www. rus-compass.ru

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