Жители Бурятии примут участие в конкурсе от Русского географического конкурса
Жители Бурятии примут участие в конкурсе от Русского географического конкурса. Открылся прием заявок на премию «Хрустальный компас».
- Национальная премия «Хрустальный компас» – премия в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества. Заявки на конкурс нужно успеть подать до 10 февраля 2025 года, - сообщают организаторы конкурса.
Награда вручается за уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны.
В 2025 году Премия будет вручена за проекты и достижения, реализованные в 2024 году.
Принять участие могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.
Заявки можно в следующих номинациях:
-научное достижение;
- просвещение;
-лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия;
- лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;
- путешествие и экспедиция;
- лучший проект СМИ, медиапроект;
- издание;
- фоторабота;
- гражданская позиция;
- лучший региональный проект;
- признание общественности.
Подача заявок и подробная информация доступна на сайте www.rus-compass.ru.
Фото: Национальная премия «Хрустальный компас», www. rus-compass.ru