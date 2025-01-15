Общество 15.01.2025 в 09:44

В Тункинском районе Бурятии объявлен траур

В районе хоронят погибших на СВО бойцов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии объявлен траур
Фото: архив «Номер один»
С сегодняшнего дня в Тункинском районе Бурятии объявлены дни траура в память о земляках, которые погибли в ходе спецоперации. От этом передает «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на главу района Чингиса Маншеева.

С начала января на официальной странице администрации сообщалось о трех погибших на СВО уроженцах района. Это 39-летний Чингис Холхоев, 37-летний Цырендоржи Тангаев и 53-летний Эдуард Романов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Тункинском районе перенесли концерт, посвященный Дню Матери. Причиной этого стали траурные мероприятия - в район привезли тела сразу пятерых погибших на СВО бойцов.

Теги
спецоперация траур

Все новости

В Бурятии спасатели МЧС пришли на помощь рыбакам
15.01.2025 в 09:56
Мэр Улан-Удэ наградил лучших дворников, водителей, трактористов и кондукторов
15.01.2025 в 09:55
В Тункинском районе Бурятии объявлен траур
15.01.2025 в 09:44
В Бурятии участники спецоперации будут получать медицинскую помощь вне очереди
15.01.2025 в 09:29
Житель Улан-Удэ случайно убил приятеля
15.01.2025 в 09:18
Штрафы за сбор персональных данных
15.01.2025 в 09:00
Бездымный уголь в Бурятии появится не скоро
15.01.2025 в 06:00
Житель Улан-Удэ засудил «управляшку» за упавший на машину шифер
14.01.2025 в 17:12
«Улетела в Дубай и не смогла забыть ее лицо»
14.01.2025 в 16:38
Пьяный житель Бурятии ночью вломился в дом женщины
14.01.2025 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

Читайте также
Мэр Улан-Удэ наградил лучших дворников, водителей, трактористов и кондукторов
Они отмечены за добросовестный труд и качественную работу
15.01.2025 в 09:55
В Бурятии участники спецоперации будут получать медицинскую помощь вне очереди
Такое решение приняло правительство республики
15.01.2025 в 09:29
Штрафы за сбор персональных данных
Разберем интересный вопрос
15.01.2025 в 09:00
Бездымный уголь в Бурятии появится не скоро
План по выпуску альтернативного топлива продолжает буксовать
15.01.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru