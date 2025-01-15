Общество 15.01.2025 в 09:44
В Тункинском районе Бурятии объявлен траур
В районе хоронят погибших на СВО бойцов
Текст: Андрей Константинов
С сегодняшнего дня в Тункинском районе Бурятии объявлены дни траура в память о земляках, которые погибли в ходе спецоперации. От этом передает «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на главу района Чингиса Маншеева.
С начала января на официальной странице администрации сообщалось о трех погибших на СВО уроженцах района. Это 39-летний Чингис Холхоев, 37-летний Цырендоржи Тангаев и 53-летний Эдуард Романов.
Напомним, в ноябре прошлого года в Тункинском районе перенесли концерт, посвященный Дню Матери. Причиной этого стали траурные мероприятия - в район привезли тела сразу пятерых погибших на СВО бойцов.
С начала января на официальной странице администрации сообщалось о трех погибших на СВО уроженцах района. Это 39-летний Чингис Холхоев, 37-летний Цырендоржи Тангаев и 53-летний Эдуард Романов.
Напомним, в ноябре прошлого года в Тункинском районе перенесли концерт, посвященный Дню Матери. Причиной этого стали траурные мероприятия - в район привезли тела сразу пятерых погибших на СВО бойцов.
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