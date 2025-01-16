Общество 16.01.2025 в 16:20
Власти Бурятии нашли места под автовокзалы в Улан-Удэ
Однако окончательных решений по ним еще не принято
Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии продолжают решать вопросы с местами под автовокзалы в Улан-Удэ. Как сообщил зампред правительства Евгений Луковников, для размещения автовокзала «Северный» есть два варианта. Это проспект Автомобилистов, 3А, к.1 (здание АО «Городские маршруты») и проспект Автомобилистов, 4А/1 (на территории ТРЦ «Capital Mall»). Планируются, что оттуда автобусы пойдут в северном и северо-восточном направлениях: Еравнинский, Кижингинский, Баунтовский, Баргузинский районы.
«Наиболее приемлемым и менее затратным признан первый вариант — обустроить автовокзал «Северный» в здании Гормаршрутов, которое в свое время возводили под автовокзал. По предварительным расчетам, обустройство объекта обойдется в 23,8 млн рублей. Сейчас прорабатываем вопрос по заключению концессионного соглашения с потенциальным арендатором на обустройство автостанции. Важно, что по окончанию соглашения здание останется собственностью города», - рассказал Евгений Луковников.
Что касается автовокзала «Южный», то, предварительно, он может появиться на ул. Корабельной, 32.
«Помещение уже есть и имеется инвестор, который готов за счет собственных средств взяться за обустройство объекта с соблюдением всех требований федерального закона «О транспортной безопасности». Подчеркну, что окончательного решения еще нет, но перенос станции из центра города необходим в связи с ограничением комфорта пассажиров и обеспечением транспортной безопасности», - отметил зампред правительства.
Напомним, в прошлом году власти Бурятии и Улан-Удэ пришли к решению, что действующий автовокзал в центре города на улице Советской необходимо перенести на новое место. Сейчас с этой точки отправляются 40 межмуниципальных рейсов, один межрегиональный и один международный «Улан-Удэ — Улан-Батор».
«Станция по своим характеристикам не соответствует техническим требованиям, не справляется с пассажиропотоком и не обеспечивает комфорт пассажиров и водителей. Территория используется неэффективно ввиду своей ограниченности», - заявляют чиновники.
Планируется, что автовокзал с улицы Советской переедет на новое место к 2027 году.
«Наиболее приемлемым и менее затратным признан первый вариант — обустроить автовокзал «Северный» в здании Гормаршрутов, которое в свое время возводили под автовокзал. По предварительным расчетам, обустройство объекта обойдется в 23,8 млн рублей. Сейчас прорабатываем вопрос по заключению концессионного соглашения с потенциальным арендатором на обустройство автостанции. Важно, что по окончанию соглашения здание останется собственностью города», - рассказал Евгений Луковников.
Что касается автовокзала «Южный», то, предварительно, он может появиться на ул. Корабельной, 32.
«Помещение уже есть и имеется инвестор, который готов за счет собственных средств взяться за обустройство объекта с соблюдением всех требований федерального закона «О транспортной безопасности». Подчеркну, что окончательного решения еще нет, но перенос станции из центра города необходим в связи с ограничением комфорта пассажиров и обеспечением транспортной безопасности», - отметил зампред правительства.
Напомним, в прошлом году власти Бурятии и Улан-Удэ пришли к решению, что действующий автовокзал в центре города на улице Советской необходимо перенести на новое место. Сейчас с этой точки отправляются 40 межмуниципальных рейсов, один межрегиональный и один международный «Улан-Удэ — Улан-Батор».
«Станция по своим характеристикам не соответствует техническим требованиям, не справляется с пассажиропотоком и не обеспечивает комфорт пассажиров и водителей. Территория используется неэффективно ввиду своей ограниченности», - заявляют чиновники.
Планируется, что автовокзал с улицы Советской переедет на новое место к 2027 году.
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