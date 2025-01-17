Общество 17.01.2025 в 17:25

ТОС «Исток» в Улан-Удэ получил благодарственное письмо от бойцов СВО

Члены ТОСа плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду, собирают гуманитарную помощь
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Текст: Служба информации "Номер один"
ТОС «Исток» в Улан-Удэ получил благодарственное письмо от бойцов СВО

ТОС «Исток» в Улан-Удэ получил благодарственное письмо от бойцов СВО.

Воинская часть выразила тосовцам признательность за поддержку, которую они всегда оказывают фронту. Члены ТОС «Исток» плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду, изготавливают окопные свечи и другие необходимые вещи, а также собирают гуманитарную помощь.


- Очень приятно получить такую высокую оценку нашего совместного труда от наших ребят! Мы будем продолжать свою работу, лишь бы наши мальчики вернулись живыми и здоровыми, - поделилась Екатерина Кирюшина, председатель ТОСа.

Практически все жители микрорайона Исток вносят свой вклад в помощь нашим бойцам, обеспечивая волонтеров материалами и помогая им в изготовлении обмундирования.

С начала спецоперации члены ТОС «Исток» отправили уже свыше 250 маскировочных сетей, более 600 окопных свеч, 40 маскировочных халатов.

Вместе мы - сила!

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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