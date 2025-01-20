Общество 20.01.2025 в 15:51

Выйдя на прогулку, житель Бурятии обокрал магазин техники

Он не смог пройти мимо дорогого телефона на витрине
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Текст: Елена Кокорина
Выйдя на прогулку, житель Бурятии обокрал магазин техники

Накануне в Улан-Удэ сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже телефона. Увидев, что дорогой гаджет хлипко закреплен на витрине, мужчина не смог справиться с искушением и украл его.

Заявление о краже из магазина цифровой и бытовой техники в торговом центре Советского района поступило в полицию вечером 15 января.

- Ущерб от похищенного телефона составил около 57 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого, а спустя время его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, - рассказали в МВД республики.
37-летний горожанин признался, что, гуляя по центру города, забрел в магазин техники. Присматриваясь к телефонам, он увидел, что один из гаджетов слабо закреплен, и похитил его. А после на улице тут же продал прохожему за 10 тысяч рублей.
- Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас нигде не работает. Возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

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