Общество 21.01.2025 в 15:01

Городские службы Улан-Удэ уже начали готовиться к весне

Столичные деревья они решили аккуратно «причесать»
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Текст: Елена Кокорина
Городские службы Улан-Удэ уже начали готовиться к весне

Улан-удэнские лесники сегодня «причёсывают» сверху городские деревья, удаляя лишнюю поросль внизу и поднимая штамб. Все это делается для того, чтобы уже сейчас деревья выглядели аккуратно, а летом превратились в пышные зеленые аллеи, сообщили в МБУ «Городское лесничество».

– При подрезке просыпаются спящие почки, деревья формируют ассимиляционный аппарат, внешне выглядят привлекательно, летом листочки благодаря обрезке будут крупными. Также при подрезке побегов ежегодно мы убираем много вредителей, которые зимуют на дереве, – рассказала доцент кафедры лесоводства и лесоустройства БГСХА Елена Коновалова.

В январе работы по уходу за деревьями ведутся на ул. Гастелло, Гармаева, Пугачева, Профсоюзная, Фрунзе, Оцимика, Дарханская, а также в скверах «Яблоневый» и «Темп».

Фото: Номер один

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