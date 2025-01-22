Общество 22.01.2025 в 15:46

Фермер из Бурятии помогает восстанавливать здоровье бойцов СВО

Женщина привезла в госпиталь мясо, печень и лечебные травы
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Текст: Елена Кокорина
Фермер из Бурятии помогает восстанавливать здоровье бойцов СВО

Накануне фермер из Тункинского района Бурятии отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО, находящихся сейчас на лечении в московском госпитале. Помимо мясного фарша, она привезла им укрепляющий иммунитет чай сагаан-дали и напекла и блинов.

- Лариса Ивановна Дьякон из Тункинского района уже не раз привозила и отправляла в Москву и Санкт-Петербург свежий фарш и мясные продукты, из которых волонтёры готовят для бойцов СВО в госпиталях Москвы вкуснейшие блюда. В этот раз она привезла для парней не только натуральный фарш, но и можжевельник, сагаан дали для приготовления напитков, а также печень для поднятия гемоглобина. Помимо этого, Лариса Ивановна с раннего утра испекла для парней нежнейшие блинчики в госпиталь, - рассказывают в Полпредстве Бурятии в Москве.

Женщина не понаслышке знает, что такое быть матерью офицера, ведь еë сын с первых дней начала спецоперации выполняет боевые задачи на передовой. А настоящая материнская забота помогает парням скорее выздоравливать, добавили в Полномочном представительстве.

Фото: Полпредство Бурятии в Москве

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