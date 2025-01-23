Столице Бурятии дали деньги на «Чистый воздух»

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел совещание по реализации федерального проекта «Чистый воздух». На сегодня он включает 41 город, 29 из которых присоединились к проекту в 2023 году.Как отметили в министерстве, до начала мероприятий в этих городах сделана большая предварительная работа: выявлены источники загрязнения воздуха, утверждены сводные расчёты, помогающие оценивать состояние атмосферы по широкому перечню параметров. Для семи городов, которые находятся в низинах и где зимой почти не развеивается смог от печного отопления, уже утверждены комплексные планы снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.«Для старта проекта «Чистый воздух» в семи городах: Абакане, Гусиноозёрске, Искитиме, Минусинске, Улан-Удэ, Черногорске и Южно-Сахалинске – из федерального бюджета выделено 773 миллиона рублей. Все запланированные на текущий год мероприятия должны быть выполнены. Другая ключевая задача – до 1 апреля завершить формирование и внести в правительство комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу для остальных городов», – отметил Александр Козлов.Среди мероприятий, запланированных к реализации в 2025 году в семи городах, большой блок составляет перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное, электрическое или газовое отопление, модернизация котельных.Напомним, федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в России с 2019 года. На начальном этапе в него вошли 12 городов-промышленных центров с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В этих городах действуют комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, и совокупный объём опасных выбросов по итогам 2024 года здесь уменьшились в среднем на 20%.В 2023 году в федеральный проект пополнился еще 29 городами, большинство из которых находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Это Гусиноозёрск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск.