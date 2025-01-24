Жителей Бурятии предупредили о фейковых врачах

Роспотребнадзор предупредил жителей Бурятии о появлении газеты «ПроЗдоровье», которую распространяют через почтовые ящики жилых домов. Как заявили в ведомстве, это издание рекламирует препараты, которые на самом деле могут оказаться не только бесполезными, но и усугубить состояние здоровья человека.«Для усиления эффекта в газете использованы фотографии врачей из России, Израиля, Германии, Швеции, которые якобы свидетельствуют об эффективности рекламируемых препаратов и призывают к их покупке. Кроме того, в издании приводятся отзывы пенсионеров, которые приобретают такие препараты и получают положительный эффект от них. По информации Международной ассоциации «Антиконтрафакт», упомянутые в рекламном издании «ПроЗдоровье» врачи-эксперты и исцелившиеся пациенты не существуют в действительности и являются вымышленными. В рекламных материалах отсутствуют достоверные данные, подтверждающие качество и безопасность предлагаемых препаратов. Данная печатная продукция не имеет сведений об издателе и тираже», - предупреждают в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, торговля рекламируемыми препаратами проходит на стихийных краткосрочных «распродажах», организованных на несколько часов в общественных местах спальных районов городов, а также в Интернете и на маркетплейсах.«Важно знать, что БАДы подлежат обязательной государственной регистрации. На упаковке должен быть нанесен уникальный цифровой код Data Matrix, позволяющий отследить и проверить каждую единицу продукции в бесплатном мобильном приложении «Честный знак». Во избежание возможных рисков причинения вреда жизни и здоровью важно предупредить своих родных и близких и предостеречь от покупки данной продукции», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве также перечислили препараты, которые рекламируют в газете. Это «Toxifree» (Сухая чистка)», «Лорика», наружный гель «Железный молот», «Ревионорум с зеленым грецким орехом», «Сосудолитин», «Силафлекс», «Зоримикс» и «Дефакон».