Родить и зарегистрировать ребенка в Улан-Удэ теперь можно в одном месте

Для удобства рожениц в перинатальном центре Улан-Удэ открыли окно МФЦ. Теперь только что родившие мамы смогут зарегистрировать своих малышей еще во время нахождения в роддоме.

- Прямо в роддоме можно подать заявление на оформление всех необходимых документов для маленьких граждан РФ еще до выписки: ИНН, СНИЛС, медицинского полиса, постановку на очередь в детский сад и другое. Кроме того, там же. специалисты МФЦ проконсультируют по всем интересующим вопросам и примут заявления о социальных выплатах. Все это позволит родителям сэкономить время и перед выпиской получить весь спектр услуг, связанных с рождением ребенка, - сообщили в правительстве республики.

Фото: loon.site