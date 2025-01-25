Общество 25.01.2025 в 13:43

Членам семьей участников СВО стало проще доказывать свой статус

Теперь справку об участии в спецоперации можно получить на Госуслугах
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Текст: Станислав Сергеев
Членам семьей участников СВО стало проще доказывать свой статус
Теперь Участники СВО и их семьи могут получить справки об участии в СВО на Госуслугах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Справки об участии в специальной военной операции теперь можно оформить дистанционно через портал Госуслуги. Для этого нужно в приложении или на сайте Госуслуг в строке запроса написать «справка об участии в СВО», после этого нажать «получить справку». Дальше система поможет составить и подать соответствующее заявление. 

Подать заявление могу как сами участники СВО, так и члены его семьи. Услугу обычно предоставляют за 4 рабочих дня, однако в случае проверки данных срок может быть увеличен до 30 дней.

Готовая справка содержит QR-код для проверки подлинности. Этой справки достаточно для подтверждения, что вы являетесь членом семьи участника СВО для получения всех положенных льгот. Никаких печатей и прочего дополнительно не надо. 

Также при необходимости такую справку можно оформить и в МФЦ, военкомате, воинской части военнослужащего или в Военно-социальном центре Минобороны.

Фото: «Номер один»

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