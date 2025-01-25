Общество 25.01.2025 в 18:20

Прокуратура накажет ТГК-14

Энергетическую компанию привлекут к ответственности за низкую температуру в домах улан-удэнцев
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Текст: Дмитрий Родионов
Прокуратура накажет ТГК-14

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по несоблюдению ПАО «ТГК-14» температурного графика отпуска тепловой энергии. В связи с этим в отношении ресурсоснабжающей организации решается вопрос о возбуждении административного дела по статье - «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки».

Кроме этого, в целях устранения нарушения законодательства о теплоснабжении руководителю филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» внесено представление. Об этом «Номер один» сообщил известный эксперт в области контроля за расходованием теплоэнергии в Бурятии Владимир Афанасьев.

Эксперт сослался на официальное письмо, которое прокуратура района прислала на его заявление о фактах недогрева жилых домов и квартир жителей столицы республики.

О результатах рассмотрения мер прокурорского реагирования обещано проинформировать дополнительно. Будем ждать,

- сообщил Владимир Афанасьев.
Добавим, что ранее эксперт неоднократно заявлял, что энергетики недогревают дома улан-удэнцев из-за принятого энергетиками слишком низкого температурного графика.

ТГК-14 проводит политику снижения тепловой мощности ТЭЦ и, как следствие, снижения отпуска тепла городу. Температурный график нагрева теплоносителя со 150°C на выходе до прихода сюда ТГК-14 в середине «нулевых» вначале снизился до 136°C, а потом до 110°C. Три сезона работали по этим параметрам. И лишь с 2022 года принят тепловой график в 114°C. Однако этого явно недостаточно, чтобы в зимние минимумы температур, как это происходит сегодня, в домах было тепло. При таких режимах выработки тепла на ТЭЦ с целью экономии и получения дополнительной прибыли для акционеров компании, жалобы населения гарантированы,

- подчеркнул эксперт.
Фото «Номер один».
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ТГК-14 тепло

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