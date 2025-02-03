Общество 03.02.2025 в 13:45

Жителям Бурятии осталось продержаться неделю

С 10 февраля морозы начнут отступать
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии осталось продержаться неделю
Фото: архив «Номер один»
Как уже сообщал «Номер один», на этой неделе морозы в Бурятии станут еще сильнее. В Гидрометцентре сообщили, какая погода ожидает жителей республики в предстоящие дни.

По данным синоптиков, 4-5 февраля смещение активного циклона вызовет резкое ухудшение погоды, снег различной интенсивности, усиление северо-западного ветер до 15-20, по Байкалу до 24 м/с, метели, перепады температуры.

6-9 февраля ожидается холодная преимущественно без осадков погода. Ветер переменный слабый до умеренного. Преобладающая температура ночью составит -32, -39, по северу до -40, -47. Днем будет -21, -26, по крайнему северу -27, -32. По Прибайкалью ночью -24, -30, днем -16, -22 градуса.

С 10 февраля под влиянием атмосферного фронта ожидается снег, порывистый ветер и ослабление морозов.
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