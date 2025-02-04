Почта в Улан-Удэ обработала почти 5 миллионов посылок и писем

Сотрудники почты в Улан-Удэ за 2024 г. обработали почти 5 млн. почтовых отправлений. Больше всего почты пришлось на письменную корреспонденцию ― более 4 млн. штук.

- Основной массив почты пришёлся на письменную корреспонденцию ― более 4 млн. шт. На втором месте посылки, примерно 500 000. Чаще всего жители республики Бурятия обменивались письмами с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Красноярском. Посылочной почтой ― с Красноярском, Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, - рассказали в Почте России.

График работы сортировочного центра в Улан-Удэ ― 24/7. В среднем каждый сотрудник ежедневно обрабатывает около 2 000 отправлений.

Количество поступающей внутренней и международной почты обычно растёт в ноябре, в период распродаж, рождественских и новогодних онлайн-покупок. Высокая покупательская активность сохраняется примерно до марта.

В почте России отметили, что в период повышенной нагрузки на почтовые отделения сократить время обслуживания помогут цифровые сервисы Почты России.

Фото: Номер один