Общество 05.02.2025 в 17:33

Бурятия останется без Уя

Поселок в Баунтовском районе решили упразднить
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия останется без Уя
Фото: архив «Номер один»
Правительство Бурятии одобрило инициативу депутатов сельского поселения «Уакитское», выступивших за упразднение поселка Уя Баунтовского района. Причиной этого стало отсутствие жителей в населенном пункте.

По данным переписи населения 2020 года, этот поселок своим местом жительства указали всего три человека. Один из них – работник метеостанции. Сам он прописан в другом районе, а в Уе работал по срочному трудовому договору. О судьбе двух других ничего не известно, но сейчас в поселке точно никто не живет. Об этом заверили в МВД Бурятии.

Также в поселке отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее физическим или юридическим лицам. Оставшиеся там дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Электричества в Уе также нет, транспорт туда не ходит.

Ходатайство депутатов об упразднении поселка теперь направят на рассмотрение в Народный Хурал. Ему предстоит вынести окончательное решение о судьбе населенного пункта.

Напомним, в прошлом году депутаты Хурала упразднили сразу несколько населенных пунктов. В их числе поселок Верхний Ципикан Баунтовского района, поселок Заозерный Селенгинского района, поселок Бамбуйка Муйского района. Все эти населенных пункты ранее также лишились своих жителей.
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