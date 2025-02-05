Общество 05.02.2025 в 17:33
Бурятия останется без Уя
Поселок в Баунтовском районе решили упразднить
Текст: Андрей Константинов
Правительство Бурятии одобрило инициативу депутатов сельского поселения «Уакитское», выступивших за упразднение поселка Уя Баунтовского района. Причиной этого стало отсутствие жителей в населенном пункте.
По данным переписи населения 2020 года, этот поселок своим местом жительства указали всего три человека. Один из них – работник метеостанции. Сам он прописан в другом районе, а в Уе работал по срочному трудовому договору. О судьбе двух других ничего не известно, но сейчас в поселке точно никто не живет. Об этом заверили в МВД Бурятии.
Также в поселке отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее физическим или юридическим лицам. Оставшиеся там дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Электричества в Уе также нет, транспорт туда не ходит.
Ходатайство депутатов об упразднении поселка теперь направят на рассмотрение в Народный Хурал. Ему предстоит вынести окончательное решение о судьбе населенного пункта.
Напомним, в прошлом году депутаты Хурала упразднили сразу несколько населенных пунктов. В их числе поселок Верхний Ципикан Баунтовского района, поселок Заозерный Селенгинского района, поселок Бамбуйка Муйского района. Все эти населенных пункты ранее также лишились своих жителей.
По данным переписи населения 2020 года, этот поселок своим местом жительства указали всего три человека. Один из них – работник метеостанции. Сам он прописан в другом районе, а в Уе работал по срочному трудовому договору. О судьбе двух других ничего не известно, но сейчас в поселке точно никто не живет. Об этом заверили в МВД Бурятии.
Также в поселке отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее физическим или юридическим лицам. Оставшиеся там дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Электричества в Уе также нет, транспорт туда не ходит.
Ходатайство депутатов об упразднении поселка теперь направят на рассмотрение в Народный Хурал. Ему предстоит вынести окончательное решение о судьбе населенного пункта.
Напомним, в прошлом году депутаты Хурала упразднили сразу несколько населенных пунктов. В их числе поселок Верхний Ципикан Баунтовского района, поселок Заозерный Селенгинского района, поселок Бамбуйка Муйского района. Все эти населенных пункты ранее также лишились своих жителей.
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