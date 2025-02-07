В Улан-Удэ показали, что творится ночью на столичных дорогах

Когда город засыпает просыпается… нет, не банда. Ночью на городские автодороги выезжает крупная техника Комбината по благоустройству Улан-Удэ. В мэрии показали видео, благодаря которому можно узнать, как именно проходит процесс уборки заснеженных дорог.

- Каждую ночь крупная техника Комбината по благоустройству выходит на комплексную уборку дорог. Один участок очищают сразу несколько машин: грейдер, трактор-щетка, снегопогрузчик и грузовик. Грейдер срезает снежные и ледяные наросты, образовывая валы снега. Трактор-щётка сметает снег, оставляя поверхность дороги чистой от рыхлого слоя, а также очищает остановочные карманы. Снегопогрузчик загружает снежные валы в кузов грузовика, - рассказывают в Комбинате по благоустройству города.

Собранный снег вывозят на снегосвалку. За одну ночь сотрудники КБУ вывозят более 65 машин снега. Такой подход позволяет сократить общее время уборки и увеличить объем работы, так как все этапы выполняются последовательно и без задержек.

Фото: скриншот видео КБУ