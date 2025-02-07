В Бурятии сохранится морозная погода

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 8-9 февраля в большинстве районов Бурятии сохранится морозная погода. Напомним, понижение температуры на 10 градусов началось с 4 февраля.

8 февраля по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -32…-37°, местами -40…45°, по Прибайкалью, местами южной половине -25…-30°, днем -20…-25°, местами -14…-19°, по крайнему северу -26…-31°.

В Улан-Удэ погода без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -33…-35°, днем -21…-23°.

С 10 февраля под влиянием атмосферного фронта ожидается снег, порывистый ветер и ослабление морозов.

Фото: loon.site