Общество 07.02.2025 в 15:51

В Бурятии сохранится морозная погода

Температура ночью будет минус 40-45 градусов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сохранится морозная погода

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 8-9 февраля в большинстве районов Бурятии сохранится морозная погода. Напомним, понижение температуры на 10 градусов началось с 4 февраля.

8 февраля по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -32…-37°, местами -40…45°, по Прибайкалью, местами южной половине -25…-30°, днем -20…-25°, местами -14…-19°, по крайнему северу -26…-31°.

В Улан-Удэ погода без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -33…-35°, днем -21…-23°.

С 10 февраля под влиянием атмосферного фронта ожидается снег, порывистый ветер и ослабление морозов.

 

Фото: loon.site

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