Общество 07.02.2025 в 15:59

В Улан-Удэ устранили аварию и вернули водоснабжение 160 домам

Горожане просидели без воды несколько часов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ устранили аварию и вернули водоснабжение 160 домам

Бригада «Водоканала» справилась с технологическим нарушением, из-за которого горожане были вынуждены сидеть без воды с самого утра. Для решения проблемы ремонтникам пришлось заменить водопроводный узел диаметром 50 мм на чугунном трубопроводе диаметром 200 мм.

- Водоснабжение жителям Октябрьского района восстановлено, и все абоненты вновь с водой. Благодарим всех за терпение и понимание в ходе работы, - пишут в группе МУП «Водоканал»

Напомним, что проблема случилось сегодня ранним утром, когда по адресу ул. Барнаульская 122а потек колодец. В результате без водоснабжения остались 160 частных домов по ул. Дальневосточная, ул. К. Цеткин, ул. Северная, ул. Р. Люксембург, ул. Барнаульская и ул. Манская.

Фото: МУП «Водоканал»

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