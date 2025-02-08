В Улан-Удэ спасли заплутавшую косулю

В столице Бурятии косуля забежала на территорию детского сада по ул. Минина. О необычном госте детского учреждения местные жители, заприметившие лесную гостью, сообщили в Бурприроднадзор.

Сотрудники Бурприроднадзора отреагировали оперативно. Свозили косулю к ветеринару, с животным все в порядке.

- Сейчас поехали выпускать в естественную среду обитания, - сообщает пресс-служба ведомства.





Фото: "Номер один"