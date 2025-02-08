Общество 08.02.2025 в 12:24
В Улан-Удэ спасли заплутавшую косулю
Дикое животное оказалось на территории детского сада
Текст: Анастасия Величко
В столице Бурятии косуля забежала на территорию детского сада по ул. Минина. О необычном госте детского учреждения местные жители, заприметившие лесную гостью, сообщили в Бурприроднадзор.
Сотрудники Бурприроднадзора отреагировали оперативно. Свозили косулю к ветеринару, с животным все в порядке.
- Сейчас поехали выпускать в естественную среду обитания, - сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: "Номер один"
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