Общество 09.02.2025 в 15:20

Роспотребнадзор Бурятии посоветовал чаще менять губки для посуды

По мнению санитарных врачей, губки для посуды в 200 000 раз грязнее сидения унитаза
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Текст: Иван Иванов
Роспотребнадзор Бурятии посоветовал чаще менять губки для посуды

Управление Роспотребнадзора по РБ распространило ценные и очень своевременные рекомендации по чистке жилищ.

«Чистый, светлый и уютный дом имеет огромное значение для сохранения здоровья человека, роста и развития детей. Чтобы чувствовать себя комфортно и уютно в своем жилище, важно помнить о простых привычках здорового дома», - сообщили в ведомстве. - «Первая из них - регулярная влажная уборка. Она помогает избавиться от пыли и сохранить хорошее самочувствие».

При уборке используйте хозяйственные перчатки для защиты рук от раздражающего действия дезинфицирующих средств и случайных повреждений кожи.  

Старайтесь всегда мыть посуду после еды, поскольку на грязных столовых приборах могут размножаться бактерии, микроорганизмы, что к тому же вызывает неприятный запах.  

В доме важно раз в неделю менять постельное белье, поскольку на нем остаются частички кожи, жир, пот - в таких условиях создается благоприятная среда для размножения вирусов, пылевых клещей, патогенных бактерий, плесневелых и грибковых спор.  

Это же правило касается губок для посуды, банных и кухонных полотенец. Кухонные губки - идеальные инкубаторы для бактерий, они могут быть в 200 000 раз грязнее, чем сиденье унитаза. Что касается полотенец - на них могут оставаться частички грязи, что со временем приводит к развитию микроорганизмов. Поэтому эти предметы обихода необходимо менять еженедельно.

Фото: ru.freepik.com

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