Ялтинская конференция укрепила независимость и суверенитет Монголии

Ялтинская конференция 1945 года с участием СССР, США и Великобритании укрепила независимость и суверенитет Монголии. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений и социальных наук монгольского Гуманитарного университета Дэнзэнлхамын Уламбаяр во время научно-практической конференции «Ялтинская конференция и Монголия».«Результатом встречи в Ялте лидеров трех союзных держав СССР, США и Великобритании стало признание статус-кво Монголии. И это имело огромное значение, поскольку укрепило независимость и суверенитет нашей страны на международной арене», - сказал ученый.Мероприятие, посвященное 80-летию Ялтинской конференции, организовали министерство иностранных дел Монголии совместно с институтом международных исследований Монгольской Академией Наук (МАН). Директор института, доцент Дашнямын Золбоо также назвал Ялтинскую конференцию «одним из ключевых исторических событий, подтвердивших независимость Монголии».Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Эта была уже вторая встреча лидеров антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.Всего лидеры собирались обсудить девять пунктов. Все они были в подробностях освещены Телеграфным агентством Советского Союза.В частности, главы трех держав подписали соглашение по Дальнему Востоку, предусматривавшее обязательство СССР вступить в войну против Японии. Одним из важнейших условий в этом соглашении был пункт «Сохранение статус-кво Внешней Монголии» (МНР).Советский Союз объявил войну Японии 8 августа 1945 года, Монголия - 10 августа. Против Японии выступили четыре кавалерийские дивизии, бронетанковая бригада, воздушная дивизия и полк связи Монгольской армии. Впервые в 20 веке ее войска совместно с советской армией вели боевые операции на территории другого государства, освобождая от японских захватчиков Китай. Его правительство в результате переговоров с СССР в августе 1945 года согласилось признать МНР суверенным и независимым государством в существовавших тогда границах. В 1961 году Монголия стала членом Организации Объединенных Наций (ООН).