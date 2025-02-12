В Бурятии идет рост заболевших ОРВИ и гриппом

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Бурятии рассказали сегодня в региональном Роспотребнадзоре. Согласно их наблюдениям, этот показатель вырос на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

- В структуре установленных респираторных вирусов выявлены метапневмовирусы, РС-вирусы, бокавирусы и др. Также продолжалась регистрация случаев вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1), - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что в период подъема заболеваемости важно соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими людьми. В случае появления признаков заболевания необходимо своевременно обращаться к врачу, дабы не повторить историю с пожилой улан-удэнкой, которая самолечением довела себя до реанимации.

Фото: loon.site