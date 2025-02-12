Оплата взносов на капитальный ремонт в новостройках: важные нюансы и сроки

Собственники жилых помещений в новостройках обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, однако начало исполнения этого обязательства зависит от даты включения многоквартирного дома в региональную программу.Согласно действующему законодательству, оплата взносов начинается спустя шесть месяцев после внесения дома в республиканскую программу капитального ремонта. Дом включается в эту программу Министерством строительства РБ на основе данных, предоставленных местными администрациями уже после ввода здания в эксплуатацию.- Капитальный ремонт дома проводится не сразу, а через несколько лет, иногда даже десятилетий. К этому времени даже самый новый дом может столкнуться с проблемами: крыша начинает течь, лифты часто ломаются. Стоимость таких работ очень высока, поэтому взносы на капитальный ремонт должны платить все, в том числе и жители новостроек. Это позволяет постепенно накопить необходимые средства, чтобы в будущем провести ремонт без резкого увеличения финансовой нагрузки на собственников, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Бурятии Анастасия Сандрыкина.Также стоит отметить, что с 1 января 2017 года машиноместа в многоквартирных домах получили статус отдельных объектов недвижимости. Это означает, что они могут продаваться и покупаться на тех же условиях, что и квартиры. Соответственно, владельцы машиномест также должны платить взносы на капитальный ремонт наравне с собственниками жилья.Напомним, с начала реализации региональной программы капитального ремонта в Бурятии отремонтировано более трёх тысяч домов, выполнено свыше пяти тысяч видов работ.Для получения дополнительной информации рекомендуем обратиться в Фонд капитального ремонта по телефону: 8 (3012) 25-25-25.