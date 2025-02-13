Общество 13.02.2025 в 10:52

В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения на переходе, где сбили школьниц

Мэрию заставили почистить там дорогу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения на переходе, где сбили школьниц
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ прокуратура провела проверку состояния дороги неподалеку от школы №40 на проспекте 50 лет Октября. Там в середине января на пешеходном переходе сбили двух 17-летних девушек.

«При обследовании места происшествия на проезжей части обнаружены образования снежного наката. После внесения председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ представления об устранении выявленных нарушений дорожное полотно было очищено», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

За несоблюдение требований при содержании дорог в зимний период в отношении комитета возбуждено административное дело.

Напомним, днем 17 января на проспекте 50 лет Октября 58-летняя женщина на «Тойоте Рактис» сбила двух школьниц на пешеходном переходе. Как сообщали в Госавтоинспекции, девушки получили ушибы, их отвезли в больницу для оказания помощи.
Теги
прокуратура нарушение

Все новости

В Бурятии на Байкале автомобиль провалился под лед
13.02.2025 в 12:02
Центр Улан-Удэ остался без воды
13.02.2025 в 11:49
В Бурятии осужденная женщина не может найти пропавшего мужа
13.02.2025 в 11:34
Из-за угрозы взрыва оцепили центр Улан-Удэ
13.02.2025 в 11:32
В Бурятии сдержат рост цен на продукты до конца 2025 года
13.02.2025 в 11:16
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения на переходе, где сбили школьниц
13.02.2025 в 10:52
Мужчину в Улан-Удэ силой заставили покинуть трамвай
13.02.2025 в 10:50
Мошенница поблагодарила обманутую на деньги улан-удэнку
13.02.2025 в 10:30
Бурятии выделят 22 млрд рублей на чистый воздух
13.02.2025 в 10:30
В детском саду Улан-Удэ устроили настоящие бои по боксу
13.02.2025 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
В Бурятии осужденная женщина не может найти пропавшего мужа
Еще прошлым летом мужчина уехал в лес и исчез
13.02.2025 в 11:34
В Бурятии сдержат рост цен на продукты до конца 2025 года
Соглашения заключили с местными производителями
13.02.2025 в 11:16
Бурятии выделят 22 млрд рублей на чистый воздух
Более половины из этой суммы получит Улан-Удэ
13.02.2025 в 10:30
В детском саду Улан-Удэ устроили настоящие бои по боксу
Мастер-класс для малышей провела тренер сборной Бурятии по муайтай
13.02.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru