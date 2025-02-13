Общество 13.02.2025 в 10:52
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения на переходе, где сбили школьниц
Мэрию заставили почистить там дорогу
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура провела проверку состояния дороги неподалеку от школы №40 на проспекте 50 лет Октября. Там в середине января на пешеходном переходе сбили двух 17-летних девушек.
«При обследовании места происшествия на проезжей части обнаружены образования снежного наката. После внесения председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ представления об устранении выявленных нарушений дорожное полотно было очищено», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
За несоблюдение требований при содержании дорог в зимний период в отношении комитета возбуждено административное дело.
Напомним, днем 17 января на проспекте 50 лет Октября 58-летняя женщина на «Тойоте Рактис» сбила двух школьниц на пешеходном переходе. Как сообщали в Госавтоинспекции, девушки получили ушибы, их отвезли в больницу для оказания помощи.
«При обследовании места происшествия на проезжей части обнаружены образования снежного наката. После внесения председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ представления об устранении выявленных нарушений дорожное полотно было очищено», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
За несоблюдение требований при содержании дорог в зимний период в отношении комитета возбуждено административное дело.
Напомним, днем 17 января на проспекте 50 лет Октября 58-летняя женщина на «Тойоте Рактис» сбила двух школьниц на пешеходном переходе. Как сообщали в Госавтоинспекции, девушки получили ушибы, их отвезли в больницу для оказания помощи.
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