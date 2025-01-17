Происшествия 17.01.2025 в 15:46

В Улан-Удэ автомобиль сбил двух школьниц

Происшествие случилось на пешеходном переходе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух школьниц
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около часа дня на проспекте 50 лет Октября. Там на пешеходном переходе по 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Рактис» сбила двух 17-летних школьниц.

«Девушки получили ушибы, они доставлены в больницу для оказания помощи», - сообщили в Госавтоинспекции.



Видео: ГИБДД Бурятии
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