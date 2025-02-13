Общество 13.02.2025 в 11:16
В Бурятии сдержат рост цен на продукты до конца 2025 года
Соглашения заключили с местными производителями
Текст: Елена Кокорина
Производители молока и хлеба в Бурятии зафиксировали отпускные цены своей продукции до конца 2025 года. Возможность заключения региональными органами власти таких соглашений с представителями бизнеса предусмотрена разработанным ФАС России постановлением Правительства РФ.
- Минсельхоз республики уведомило антимонопольный орган о заключении соглашений с тремя предприятиями. В соответствии с подписанными документами Бичурский маслозавод ограничил цены на молоко пастеризованное 2,5%, а два предпринимателя из Муйского и Селенгинского районов республики зафиксировали цены на хлеб, - рассказали в Управлении Федеральной антимонопольной службой республики.
Фото: loon.site