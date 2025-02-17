Старшеклассники Бурятии смогут пересдать ЕГЭ в «президентские» дни. Будут введены два дополнительных для пересдачи экзаменов дня 3 и 4 июля. Об изменениях в системе государственных итоговых экзаменов рассказала на сегодняшнем брифинге в мэрии председатель комитета по образованию Анна Батурина.

- Инициатива по введению двух дополнительных дней пересдачи экзаменов принадлежит нашему Президенту, поэтому их называют «президентскими». 3 и 4 июля каждый выпускник 11 класса сможет пересдать один предмет, чтобы изменить полученный результат, который его не устраивает. Отмечу, что в таком случае предыдущие результаты по данному предмету аннулируются, даже если при повторной сдаче результат ниже предыдущего. В 2024 году в нашем городе правом пересдачи воспользовалось более 800 выпускников и это почти каждый четвертый участник ЕГЭ. Более половины пересдававших улучшили свой результат, - отметила Анна Витальевна.

О чем еще стоит знать выпускникам?

- К ЕГЭ и ОГЭ допускаются выпускники текущего года, не имеющие «долгов» по школьным предметам и получившие «зачет» за итоговое сочинение (ЕГЭ) или итоговое собеседование (ОГЭ);

- Выпускники смогут по желанию изменить уровень сложности ЕГЭ по математике за 2 недели до экзамена;

- ЕГЭ для выпускников прошлых лет будет проводиться в резервные сроки основного периода экзаменов. Участие в иные сроки допускается только по уважительным причинам, подтвержденным документально, и соответствующему решению государственной экзаменационной комиссии;

- Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды смогут сдать в форме государственного выпускного экзамена только основные предметы - русский язык и математику. Остальные учебные предметы сдаются в форме ЕГЭ;

Также Анна Батурина рассказала о том, что возможно ОГЭ будет проводиться по новой технологии.

- Она предполагает печать бланков с заданиями непосредственно в пунктах проведения экзаменов прямо перед началом экзамена. Это позволит минимизировать риски утечки заданий. Кроме того, после завершения экзамена сканирование экзаменационных работ, также, планируется проводить прямо на месте. Это исключит необходимость передачи бумажных бланков в региональные центры обработки информации, что дополнительно повысит безопасность и надежность процедуры. Изменения направлены на повышение объективности и прозрачности проведения экзаменов, а также на обеспечение равных условий для всех участников, - говорит председатель комитета по образованию Анна Батурина.

Сроки сдачи государственных итоговых экзаменов:

ЕГЭ Досрочный этап: 21 марта - 21 апреля

Основной этап: 19 мая - 4 июля

ОГЭ Досрочный этап: 22 апреля - 17 мая

Основной этап: 21 мая - 2 июля

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