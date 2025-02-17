В Бурятии в рамках нацпроекта «Экология» восстановили более 170 тысяч гектаров леса

На пресс-клубе «Прямо об актуальном» замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов рассказал о федеральном проекте «Сохранение лесов» завершившегося национального проекта «Экология».

Напомним, федеральный проект «Сохранение лесов» стартовал в 2019 году. Основной его целью является достижение показателя отношения площади лесовосстановления к площади погибших и вырубленных лесных насаждений – 100 процентов. Этот показатель в Бурятии достигнут, сообщил Сергей Грязнов.



– С 2019 по 2024 годы из федерального бюджета было выделено 1 миллиард 216 миллионов рублей на реализацию этого проекта. Здесь надо понимать, что основными условиями выполнения этого проекта является, во-первых, предупреждение борьбы с лесными пожарами, во-вторых, само выполнение лесовосстановительных работ, – сказал замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

Борьба с лесными пожарами и проведение лесовосстановительных работ невозможны без техники. На приобретение новой техники с 2019 по 2024 годы на эти цели было выделено 900 миллионов рублей: для борьбы с лесными пожарами закуплено 238 единиц техники и 818 единиц оборудования, для лесовосстановления 13 единиц техники, 16 единиц оборудования и 347 единиц инвентаря.



Объемы лесовосстановительных мероприятий, в том числе по федеральному проекту «Сохранение лесов», по годам выглядят следующим образом:

2019 год – 30,1 тысяч га (66,2 млн рублей);

2020 год – 28,2 тысяч га (80,3 млн рублей);

2021 год – 28,3 тысяч га (227,3 млн рублей);

2022 год – 27,1 тысяч га (199,3 млн рублей);

2023 год – 31 тысяча га (369,8 млн рублей);

2024 год – 29,5 тысяч га (381,6 млн рублей).



Сейчас на территории республики работают 17 лесных питомников, где выращивают сеянцы сосны обыкновенной. С 2019 по 2024 годы высажено почти 58 млн сеянцев.









– Самой сложной и основной задачей для лесников всегда была борьба с лесными пожарами. Пожароопасный сезон 2024 года выдался особенно сложным и напряженным, однако огнеборцы республики успешно справились, кроме того помогали в тушении лесных пожаров другим регионам – Забайкальскому краю, Якутии и Туве, – отметил Сергей Грязнов.

С 2025 года по 2030 гг. федеральный проект «Сохранение лесов» продолжится, но уже в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2025 году планируется увеличить площадь восстановления до 32,6 тысяч гектаров. Сеянцы сосны обыкновенной будут высажены на территориях Северо-Байкальского, Баргузинского, Хоринского, Селенгинского, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кижингинского, Прибайкальского, Кяхтинского, Окинского, Мухоршибирского, Муйского, Тарбагатайского, Курумканского и Кабанского районов.

Также на этот год запланировано формирование 400 кг запаса лесных семян – их сбор идет по всей Бурятии. Собранная шишка отправляется на сушку и дальнейшую обработку.

К семенам особый подход: шишки должны быть нераскрытые и без повреждений, длиной 4,5-5,0 см, шириной не менее 2,5 см. В среднем за год обработке подвергаются 40 тонн шишек, из которых и получают 400 кг семян сосны – это более семи млн сеянцев. Семена хранятся на базе республиканского учреждения «Лесресурс» до их транспортировки и высаживания в землях лесного фонда Бурятии.

Фото: правительство Бурятии