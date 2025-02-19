В Улан-Удэ новостройки стали кабалой

В январе 2025 года на рынке вторичного жилья в Москве количество сделок выросло на 27% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В Улан-Удэ данные пока не подведены, но, по оценкам улан-удэнских риелторов, рост сделок по сравнению с аналогичным периодом произошел кардинальный. Столь неожиданная тенденция лишь кажется удивительной: в условиях отключения многих ипотечных госпрограмм львиная доля сделок теперь совершается за наличные после сложных сделок по обмену старого жилья на новое, более просторное.- Когда есть деньги на квартиру, какой смысл вкладываться в новостройку, которую неизвестно когда построят, да еще по столь конским ценам, дороже, чем «вторичка», — говорит улан-удэнка Наталья Бадмаева. — Более того, новостройка через два года, когда она будет сдана, обойдется покупателю еще как минимум на 20% дороже, чем он запланировал, подписывая кредитный договор. Это, как и восход солнца, неизбежно. Более того, есть опасения, что новостройка вообще станет не по карману новоселу.В чатах новых домов царит паника. Люди просто шокированы ценами на ремонт, которые запрашивают бригады из среднеазиатских республик. Своих же строителей нет: одни уехали на СВО, вторые — на «севера», третьи идут нарасхват, и запись на них расписана на полгода вперед. Четвертые, видя дефицит плиточников и сантехников, в 2024 году в полтора раза подняли стоимость «квадрата». Деваться новоселам некуда - приходится платить.- Мы были вынуждены снимать жилье, пока в новой квартире шел ремонт. Потратили 400 тыс. рублей только на съем, плюс заплатили миллион бригаде, техники накупили на 500 тысяч. Итого почти 2 млн заплатили и еще ждали долго, чтобы заселиться. Никакой радости от приобретения не испытали, поскольку еще глубже ушли в долговую яму, понабрав потребительских кредитов, — жалуются в чатах новоселов незадачливые улан-удэнцы.Между тем стоимость новостроек будет расти. У застройщиков нет шансов на удешевление продукта, и дорожающие кредиты на строительство «квадратов» приходится перекладывать на плечи клиентов. Сегодня стоимость квадратного метра новостройки приблизилась к 100 - 110 тыс. рублей в Улан-Удэ. «Вторичка» стоит в среднем дороже на 10 тыс. рублей за квадратный метр, но уже с ремонтом.В Министерстве строительства РФ недавно заявили, что рост ключевой ставки Центробанка РФ и меняющиеся требования к ипотеке в 2025 году вызовут сложности с вводом жилья по всей стране. Так, в начале 2025 года ключевая ставка составляла 18%, а рыночные ставки ипотеки на новостройки — почти 21%. А 2025 год начался с ключевой ставки в 23% и ипотечными ставками в 30%.- Новостройки потеряли главное — дешевое финансирование как по линии покупателей (ужесточение условий госпрограмм), так и по линии банков, которые кредитуют застройщиков по все более дорогим ставкам. Так вот поскольку, по моим данным, банки в 2025 году ужесточили требования к застройщикам Бурятии, есть опасения в усилении рисков дефолта, — говорит один из риелторов в Бурятии. — Сегодня все больше покупателей задаются вопросом: а есть ли смысл покупать новое жилье, когда «вторичка» обходится дешевле и в нее сразу же можно вселяться, а ремонт можно сделать потом и постепенно?Как отмечают риелторы, в Бурятии с конца 2024 года стала наблюдаться тенденция все большей доли покупки жилья за наличные.К тому же застройщики Бурятии так и не вышли в формат предложений нормального по качеству и расположению жилья. В основном к реализации предлагаются многоэтажки, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах города. Это «человейники» в 113 и 148 кварталах. Жизнь в которых без содрогания трудно представить. Районы с ухудшающейся экологией и транспортной доступностью. Особенно много опасений вызывает 113 квартал, жильцы которого в часы пик стоят в пробках на железнодорожном переезде в пос. Горький.- Десять лет назад чиновники приступили к решению проблемы переезда, организовав там четырехполосное движение через переезд, но все резервы того, в общем-то, правильного решения уже исчерпаны, потому что за десять лет в микрорайоне построено несколько тысяч квартир, сотни домов и автодорога не справляется с трафиком. Необходимо кардинально решать проблему через строительство путепровода. Для этого необходимо будет снести все торговые заведения в районе железнодорожного переезда, которые создают дополнительные препятствия для дорожного трафика. Но на эти цели потребуется порядка одного миллиарда рублей, что сейчас, когда идет сокращение ассигнований на инфраструктуру, нереально, — говорит общественный деятель Александр Перевалов.По его словам, ситуация продолжит и дальше ухудшаться в 113 квартале, поскольку планируется более полная загрузка железной дороги «Улан-Удэ - Улан-Батор» с одной стороны и продолжение массового строительства уродливых и гигантских «человейников» на юго-западе города. В таких условиях покупать новое жилье в этой части города просто бессмысленно.Между тем крен на вторичное жилье будет в Улан-Удэ только усиливаться. В случае заключения сделки по Украине к весне этого года, снятия хотя бы части американских санкций (по нефти и банковской сфере) и высвобождения ресурсов государства на восстановление экономики эксперты ждут укрепления рубля и стабилизации инфляции. И, как следствие, снижения ключевой ставки и стоимости ипотек. Только в этом случае строительство в Бурятии получит новый импульс. Пока же продолжение стагнации в продажах новостроек неизбежно.