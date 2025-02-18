У Бурятии родилась надежда на хороший турпоток с Урала

Туристическая отрасль Бурятии на фоне открытия авиакомпанией «Ред Вингс» рейса между Улан-Удэ и Екатеринбургом надеется на увеличение количества турприбытий уральцев.21 февраля из Екатеринбурга вылетает первый рейс, 22–го числа прибывает в Улан-Удэ, а потом направляется назад. Туристов среди его пассажиров будет, вероятно, немного. Но появление нового «воздушного моста» внушает оптимизм.«Ред Вингс» входит в огромный холдинг «Ростех» и летом частоту екатеринбургских рейсов там хотят даже увеличить с одного раза в неделю до трех. Летать будет «Сухой суперджет». В нем вмещается сто пассажиров. Условия полета - экономический класс.«Самый большой пока узел у нас – это Екатеринбург. Стараемся сделать их него региональный хаб», - отметил заместитель коммерческого директора по регулярным перевозкам АО «Ред Вингс» Алексей Донченко на встрече с бурятскими СМИ.Прибыв в Екатеринбург, человек может пересесть на авиарейсы в другие города России и мира. Ведь этот город по российским меркам большой и развитый. Авиарейс в Екатерингбург от «Ред Вингс» - субсидированный маршрут, цены на билеты будут не выше установленных органами власти.«Очень живо отреагировали туристические агентства Свердловской области. Очень заинтересованы в полетах к вам», - поделился Алексей Донченко со СМИ республики.Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии подчеркнул, что в России идет подъем внутреннего туризма.«Согласно социологическим опросам, Байкал находится у граждан России в топе туристических «магнитов», - сказал министр.Он констатировал, что с Урала в Бурятию традиционно приезжало немного туристов и основное ограничение состояло в отсутствии прямого авиасообщения. Но сейчас, в контексте запуска авиарейса, республика готовится к подписанию соглашения со Свердловской областью о взаимном продвижении турпотенциала двух регионов. Екатеринбург – четвертый по населению город страны.Грядущее прибытие 22 февраля авиарейса «Ред Вингс» из Екатеринбурга в улан-удэнском аэропорту «Байкал» назвали «важнейшим событием».«Этого рейса не было, это – новый рейс. Мы, конечно, за него очень сильно переживаем. По факту, мы сейчас готовимся к лету. Летом у нас московское направление, казанское, новосибирское всегда перегружены, всегда не хватает билетов. Все регионы борются. Все регионы хотят открывать новые направления», - объяснил журналистам историчность момента гендиректор ООО «Аэропорт «Байкал» Дмитрий Гармаев.Загрузка первого рейса по сегодняшней информации уже составляет более 50 процентов. Первых пассажиров встретят торжественно.На субсидирование полетов в Екатеринбург бюджет Бурятии выделил 4,3 млн рублей. Время полета 4 часа 45 минут. В год планируется сделать 108 рейсов. Ориентировочная цена билета в этом году 12600 рублей.Интересно, что по некоторым авиапредложениям «Ред Вингс» можно говорить об их уникальности. «Если брать Екатеринбург – Улан-Удэ, то там у нас конкурентов нет. Улан-Удэ – Омск конкуренции нет», - привел примеры Алексей Донченко.Но что, если вдруг эти маршруты станут популярными у народа и их скопируют авиакомпании-конкуренты, т. е. предложения утратят эксклюзивность?«Это рыночная ситуация, если тоже начнут летать. Тут нет никаких гарантий. Так как мы являемся региональной компанией на небольших воздушных судах, то потенциально понимаем, что наше развитие региональных маршрутов приведет к тому, что нас в какой-то период времени заменят более емкие воздушные суда с более дешевым креслом. Мы к этому тоже готовы. И таких маршрутов достаточно много – на которых летала авиакомпания «Ред Вингс», а потом пришли ребята на больших воздушных судах, и мы покидаем те маршруты. Есть конкурентные условия, какие-то мы не выдерживаем, выдерживают другие, они идут вперед, мы переходим на другие рынки», - отметил Алексей Донченко.Парк самолетов компании состоит из 19 единиц «Сухой суперджет», три «Боинга-777» и пары самолетов «Ту». В 2024 году компания стала девятой в стране по объему авиаперевозок. Причем «Боинги» используют только на чартерах, а «Ту» летают в московском регионе. Основу же межрегиональных перевозок составляет «Сухой суперджет».Также в этом году «Ред Вингс» наметили к запуску рейсы из Улан-Удэ в Барнаул, Новокузнецк, Кемерово и планируют рейс в Томск. Через эти транзитные города – потеряв там около часа – можно будет улететь дальше до Екатеринбурга.«Самая крайняя новость – открытие рейса Улан-Удэ – Омск. Мы состыковали Омск с Минеральными водами, стыковка в Омске – час. Практически прямой рейс из Улан-Удэ в Минеральные воды в летний период для наших пассажиров будет открыт. Кроме рейсов Улан-Удэ – Томск, Улан-Удэ – Омск, все остальные направления уже в продаже. Омск откроется, наверное, на этой неделе. Томск – ждем решения комиссии, надеемся, что все будет хорошо», - сообщил Алексей Донченко.