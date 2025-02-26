Общество 26.02.2025 в 09:00

Репост в соцсетях

Что можно, а что нельзя постить?
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Репост в соцсетях
Pixabay

Вопрос: «Что нужно знать при репостах в соцсетях?» 

Римма П.

С 2025 года изменились правила репостов чужих записей в соцсетях. Крупные каналы теперь должны регистрироваться в Роскомнадзоре, чтобы их публикациями можно было делиться.

Что изменилось? По новым правилам владелец канала или страницы с аудиторией больше 10 тыс. читателей должен зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Если он этого не сделал, его публикации нельзя репостить другим блогерам. За это их могут исключить из реестра ведомства, если ранее они в нем зарегистрировались.

Публикации авторов с аудиторией до 10 тыс. человек можно репостить без ограничений. Если количество подписчиков канала больше 10 тыс., посмотрите, есть ли в его описании ссылка на реестр Роскомнадзора. Проверьте дату публикации — к записям до 1 января 2025 года новые правила не применяются. Изучите содержание поста и убедитесь, что автор не нарушает закон.

Штрафы за рекламу. Если вы разместите рекламу в незарегистрированном канале, в котором более 10 тыс. подписчиков, вам грозит штраф:

- для физических лиц — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей;

- для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей;

- для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как зарегистрироваться в реестре? Если вы владелец крупного канала, вам нужно:

- заполнить заявку и отправить заявление на портал «Госуслуги» в течение 10 рабочих дней после того, как количество подписчиков превысит 10 тысяч;

- дождаться включения в перечень Роскомнадзора - вам придет уведомление в «Госуслугах»;

- разместить в описании страницы уникальную ссылку на запись в реестре - таким образом каждый подписчик сможет проверить официальный статус канала.

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